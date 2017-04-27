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| Общество | 18:01 | 12.05.2017
Реформирование тарифной сетки и пересмотр технических требований политики: эксперты рассказали о шагах по модернизации подвижного состава УЗ

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», на базе ИНТЕРПАЙП НТЗ прошла выездная конференц-сессия «Инновационные технологии для подвижного состава» целью которой стало обсуждение состояния железнодорожной отрасли, а также необходимость обновления вагонного парка и модернизации инфраструктуры и подвижного состава.

Заместитель генерального директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк подчеркнул, что за последние 5 лет объемы грузовых перевозок в Украине снизился на 27%, а количество рабочих вагонов сократилось на 11%.

Об этом он заявил в ходе конференции.

«Объемы грузовых железнодорожных перевозок в Украине за 2011-2016 гг. сократились на 27%. Это снижение началось в 2012 году из-за стагнации в промышленности и продолжилось в 2014 году из-за войны и аннексии Крыма. Так, если в 2011 году было перевезено 469,3 млн тонн грузов, то в 2016 году этот показатель составил 311,2 млн тонн. Снизились объемы перевозок всех грузов кроме зерна. Что касается вагонного парка, то общий и рабочий парки сократились на 8 и 11 процентов соответственно. Доля рабочего парка в общем количестве составляет 73%. Что касается возрастной структуры, то средний возраст вагонов составляет почти 22 года, в том числе в структуре «Укрзалізниці» - 27 лет. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием вагонов снизилась их продуктивность, увеличилось количество времени на их обслуживание», - рассказал Сергей Поважнюк.

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день существует два базовых пути развития экономики: инвестиционный и возобновляемый. Каждый из этих сценариев подразумевает различные прогнозные показатели роста объема грузоперевозок и, соответственно, потребность в подвижном составе.

«Что касается прогнозов, то мы рассмотрели два вероятных сценария развития экономики. Первый – это когда экономика развивается по возобновляемому сценарию, то есть рост экономики находится на уровне 1-2%. Второй – инвестиционный, подразумевающий строительство новых производств, развитие строительной отрасли, в том числе – дорожной. В этом случае темпы роста достигнуть 5-6% в год. По первому сценарию объемы железнодорожных грузоперевозок к 2020 году вырастут до 390 млн тонн., по второму – до 455 млн тонн. При это потребность в вагонах по первому сценарию составит 106 тыс. единиц, по второму – 124 тыс. единиц», - отметил Сергей Поважнюк.

Генеральный директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк отмечает, что на сегодняшний день для улучшения финансово-экономического и хозяйственно-технического состояния железнодорожной отрасли необходимо реформирование, которое должно затронуть тарифную и техническую политику.

«Прежде всего, это унификация тарифной сетки для всех видов грузов. Чем больше тарифов и чем шире сетка – тем больше непрозрачности процедуры и, соответственно, возможности того, что эти средства будут расходовать неэффективно. Тариф, вероятно, должен зависеть от расстояния перевозок грузов без приоритета тому или иному виду. Структура тарифов должна способствовать привлечению частных инвестиций.

Что касается технической политики, то первоочередным вопросом здесь является постоянная пролонгация срока службы вагонов. Очевидно, что эта политика должна быть более жесткой. В частности, должен быть введен запрет на продление срока службы вагонов, перевозящих опасные грузы, в остальных случаях – не более чем разовое продление на 25% от срока эксплуатации. Во-вторых, должна быть усилена экономическая ответственность за превышение нагрузки на ось при перевозках автотранспортом. Необходимо уменьшать нагрузки на автодороги, которые и без того находятся в аварийном состоянии и стимулировать переход на железнодорожные перевозки», - рассказал он. 
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