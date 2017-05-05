Никогда за свою историю Украина не имела такой свободы, - Петр Порошенко (ВИДЕО)

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №133/2017, которым вводятся санкции относительно ряда физических и юридических лиц. В частности, в рамках введения санкций, интернет-провайдеров обяжут заблокировать доступ к ресурсам сервисов mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Глава государства в ходе пресс-конференции отметил, что на сегодняшний день Украина и ее граждане впервые получили небывалый уровень свободы и толерантности.

«Я абсолютно твердо убежден, что уровень свободы, который существует сейчас в том числе и для гражданского общества, является беспрецедентным. Никогда за свою историю Украина не имела такой свободы, в том числе – для журналистов и гражданского общества», - подчернкул Петр Порошенко.

Видео: «112 Украина»

