В Днепре трамвай №18 временно приостановит свою работу

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В Днепре завтра, 18 мая, с 20:30 приостанавливается работа трамвайного маршрута №18, трамвай №19 будут осуществлять перевозку пассажиров по измененному маршруту: пл. Старомостовая – ДЭВЗ.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Временная приостановка движения связана с проведением работ по ремонту трамвайных путей по Кайдакскому мосту.
Последние отправления трамваев с конечных остановок по маршруту:
маршрут №18
- от ДЭВЗ в 20:40;
- от ж/м Левобережный-3 в 21:14.
маршрут №19
- от пл. Старомостовая в 20:30;
- от ж/м Левобережный-3 в 21:21.