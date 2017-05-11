| Общество | 11:14 | 17.05.2017 В Днепре трамвай №18 временно приостановит свою работу В Днепре завтра, 18 мая, с 20:30 приостанавливается работа трамвайного маршрута №18, трамвай №19 будут осуществлять перевозку пассажиров по измененному маршруту: пл. Старомостовая – ДЭВЗ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. Временная приостановка движения связана с проведением работ по ремонту трамвайных путей по Кайдакскому мосту. Последние отправления трамваев с конечных остановок по маршруту: маршрут №18 - от ДЭВЗ в 20:40; - от ж/м Левобережный-3 в 21:14. маршрут №19 - от пл. Старомостовая в 20:30;

- от ж/м Левобережный-3 в 21:21. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: транспорт Новости Тизерная реклама Loading...

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