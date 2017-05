| Общество | 12:51 | 17.05.2017 За полтора года реабилитацию в Днепре прошли уже 1,5 тыс. бойцов АТО, - Валентин Резниченко Реабилитационный центр для участников АТО в Днепре принял уже полторы тысячи бойцов. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, учреждение работает полтора года, передает пресс-служба облгосадминистрации.



«Наши бойцы могут пройти бесплатную реабилитацию в «евроформате». Это комплексное лечение - в реабилитационном центре есть терапевты, физиотерапевты, психологи. С каждым демобилизованным работают индивидуально, - рассказал Валентин Резниченко. - За полтора года работы центра здесь помогли уже 1,5 тысячам военных».



Курс реабилитации в центре составляет 18 дней. Кроме медикаментов, бойцам предлагают занятия на тренажерах, лазерную и магнитотерапию, ультразвуковые ингаляции, массажи, лечебные ванны, рассказала заведующая Елена Привал.



«Вскоре в центре откроют еще комнату релаксации, где можно будет пройти аромо- и музыкотерапию. Кроме того, мы начали выдавать военным путевки в санатории. То есть сначала они поправляют здоровье у нас, а дальше едут в здравницы Верхнеднепровска, Орловщины, Павлограда, Харьковщины», - сказала она.



Пройти бесплатную реабилитацию могут все демобилизованные. За направлением нужно обратиться к семейному врачу или непосредственно в центр по адресу: Днепр, пл. Соборная, 14.

