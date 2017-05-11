Активист назвал самый небезопасный перекресток для велосипедистов в Днепре

Соучредитель и член правления ОО «Днепровская ассоциация велосипедистов» Юрий Лозовенко назвал причины, по которым чаще всего возникают ДТП с участием велосипедистов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Главные причины, из-за которых страдают велосипедисты, - это превышение скорости водителями транспортных средств, а также несоблюдение безопасных интервалов. Кроме того, велосипедистам часто не предоставляют преимущество в движении на перекрестках, когда того требуют правила. С этой точки зрения в Днепре небезопасным является перекресток ул. Князя Владимира Великого и ул. Ю. Словацкого. В целом, это один из самых небезопасных перекрестков для велосипедистов.

Нарушают правила и велосипедисты. В первую очередь, не используют световые приборы во время движения ночью. Также нарушают правила проезда перекрестков», - сказал он.