| Общество | 14:31 | 17.05.2017 Активист назвал самый небезопасный перекресток для велосипедистов в Днепре Соучредитель и член правления ОО «Днепровская ассоциация велосипедистов» Юрий Лозовенко назвал причины, по которым чаще всего возникают ДТП с участием велосипедистов. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Главные причины, из-за которых страдают велосипедисты, - это превышение скорости водителями транспортных средств, а также несоблюдение безопасных интервалов. Кроме того, велосипедистам часто не предоставляют преимущество в движении на перекрестках, когда того требуют правила. С этой точки зрения в Днепре небезопасным является перекресток ул. Князя Владимира Великого и ул. Ю. Словацкого. В целом, это один из самых небезопасных перекрестков для велосипедистов. Нарушают правила и велосипедисты. В первую очередь, не используют световые приборы во время движения ночью. Также нарушают правила проезда перекрестков», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7