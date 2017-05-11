Ни один пляж Днепропетровской области не предоставил паспорт о готовности к летнему сезону, - ГУ ГСЧС в области

Заместитель начальника управления - начальник отдела пожарной безопасности управления государственного надзора (контроля) в сфере пожарной, техногенной безопасности службы гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Сергей Кондратинский сообщил, что на сегодняшний день ни один пляж области не предоставил паспорт о готовности к летнему сезону.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В 2016 году за период купального сезона погибло 39 человек, из них 5 – дети. Больше всего погибло в Днепре – 16 человек. Как правило, люди гибнут в непригодных для купания местах, в непроверенных водоемах.

1 июня уже стартует купальный сезон. По состоянию на 10 мая 2017 года на территории Днепропетровской области определено 21 место отдыха людей возле воды и 23 пляжа. В городах: Кривой Рог, Днепр, Павлоград, Верхнеднепровск, а также в Криворожском, Верхнеднепровском, Апостоловском, Межевском районах. Для спасения людей в области функционируют 9 аварийно-спасательных служб на воде. По состоянию на 16 мая нам не поступил ни один паспорт о готовности пляжей к летнему периоду.

Также мы провели плановые и неплановые проверки по пожарной безопасности 18 учреждений оздоровления и отдыха детей. По их результатам к административной ответственности привлечено 7 человек», - сказал он.