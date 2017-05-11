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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:51 | 17.05.2017
В Днепре к открытию готовятся 3 пляжа, - Госпродпотребслужба

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепре, как и в 2016 году, к открытию готовится 3 пляжа.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В 2016 году к открытию по Днепропетровской области готовилось 13 пляжей. В Днепре это пляж в зоне отдыха Сагайдак (бывшая Воронцовская зона отдыха), а также пляжи на Монастырском острове и на ж/м Приднепровск. На сегодняшний день нашей службой вынесены соответствующие предписания балансосодержателям относительно приведения их к необходимым для открытия условиям. Это качество песка, а также наличие питьевой воды, вывоза мусора и пр. Проверку качества воды сейчас проверяем, пока результатов анализа еще нет.

Что касается вывоза мусора с пляжей, то этот вопрос остается открытым. Также беспокоит вопрос использования санузлов, в частности, на Монастырском острове, где они находятся в частной собственности.

Что касается области, то большие вопросы есть по Кривому Рогу, как это было и в прошлом году. Пока нет ясности по данному вопросу», - сказал он. 
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Теги: Днепропетровщина

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