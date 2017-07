| Общество | 10:08 | 17.07.2017 Medical Dental Group: высокоточное протезирование за один день Непрерывный технический прогресс поставил точку в стоматологии «цемента и бура», превратив лечение зубов в безболезненную процедуру, которую специалисты способны провести с использованием современных высокопрочных материалов. Но бывают ситуации, когда без удаления зуба не обойтись. Для естественного и полноценного функционирования зубного ряда существует множество способов его восстановления. Это значит, что пациент автоматически оказывается перед фактом многодневного ожидания изготовления соответствующих конструкций и последующей их установки. Эту проблему удалось решить специалистам новейшей цифровой клиники Medical Dental Group, которая открылась в Днепре в июне. Благодаря уникальному оборудованию и новейшей методике лечения здесь способны изготовить и установить высокоточный зубной протез всего за один день. «В ТРОЙКЕ КРУПНЕЙШИХ И САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ В УКРАИНЕ» На сегодняшний день клиника Medical Dental Group входит в ТОП-3 крупнейших в Украине и является единственной в стране, комплексно оснащенной сверхсовременным и высокоточным оборудованием немецкой компании Sirona. - Проектное решение клиники с учетом всех инженерных коммуникаций и систем обслуживания выполнено в соответствии с международными нормами и требованиями действующих положений по строительству медучреждений. За последние 20 лет такого не делал никто в Украине, - рассказывает директор клиники Medical Dental Group Сергей Башкин. Структура Medical Dental Group включает в себя пять базовых направлений работы: пародонтология, терапия, хирургия, ортопедия и ортодонтия. Сегодня это единственная клиника в Днепре, реализованная в таком объеме и качестве комплектации. «ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ: УТРОМ ВИЗИТ – ВЕЧЕРОМ ЗУБ» Цифровой протокол работы является одним из главных ноу-хау Medical Dental Group. На сегодняшний день такая технология внедрена практически на всех этапах лечения пациента. Суть нововведения заключается в цифровом моделировании и расчете оперативного вмешательства, а также предпозиционировании будущего зубного протеза. Главным преимуществом технологии является резкое сокращение сроков лечения. - Ранее изготовление коронки в технической лаборатории занимало две недели. Еще до двух недель уходило на примерку, подгонку и окончательное согласование работы. В Medical Dental Group весь этот процесс занимает один день. Пациент приходит к нам утром, мы выполняем сканирование, создаем 3D-модель и уже вечером надеваем пациенту новую коронку, - отметил Сергей Башкин. Для качественного обеспечения работы цифрового протокола клиника Medical Dental Group оснащена оборудованием компании Sirona – мирового лидера в сфере производства высокотехнологичного стоматологического оборудования и разработки инновационных решений в области стоматологии. Клиника также имеет в распоряжении собственную техническую лабораторию. - Техника эргономична и технологична. Все это самым положительным образом влияет и на пациента, и на врача. Для лечащего специалиста работа с таким оборудованием – это повышение в разы эффективности производимых им операций. Для пациента – это уменьшение времени пребывания в кресле стоматолога и болевых ощущений в процессе лечения, - говорит соучредитель Medical Dental Group Анна Ермолаева. Главной задачей внедрения цифровых технологий в стоматологический процесс является снижение уровня влияния человеческого фактора и, как следствие, – повышение точности и безопасности проводимых работ.

Такой механизм позволяет специалистам Medical Dental Group проводить сложные врачебные вмешательства с наивысшим коэффициентом безопасности процесса. - Например, мы располагаем компьютерным томографом с 2D и 3D-головками. В комплекте с осциллографической приставкой – это аппарат последнего поколения, и он позволяет производить моделирование операции в цифровом виде. А компьютерная программа подбирает идеальный вариант проведения работы. Также существенно повышается скорость изготовления коронок и мостовидных конструкций для ортопедии, - добавила Анна Ермолаева. «ОПЫТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» Сегодня Medical Dental Group – это 15 врачей и 10 ассистентов. Все врачи – опытные специалисты, которые постоянно проходят обучающие программы у международных экспертов. - На должность врачей принимаются специалисты с высшим медицинским образованием, прошедшие интернатуру и имеющие не менее 7 лет практики. Кроме этого, мы проводим постоянные тренинги роста. У нас есть график семинаров, когда к нам приезжают иностранные или украинские светила. Минимум 2 раза в месяц наши врачи перенимают опыт и передовые технологии. Ассистенты – это тоже люди с высшим медицинским образованием, но которые еще учатся в интернатуре, - рассказал один из создателей Сергей Башкин. В Medical Dental Group отмечают, что намерены расширять штат врачей. Главными критериями отбора специалистов являются: наличие высшего медицинского образования, опыт, обучаемость, готовность посвятить время работе в клинике, а также четкое понимание технологических процессов. - В первую очередь мы оцениваем мануальные навыки кандидата и возможность развития этих навыков. Также мы смотрим на чисто человеческие качества, в частности – персональное желание расти и развиваться, - говорит Анна Ермолаева. Клиника Medical Dental Group находится по адресу: бульвар Екатеринославский, 2. Контактные телефоны: (056)-732-38-00; (068)-632-38-00; (066)-332-38-00.

