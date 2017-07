| Общество | 14:57 | 17.07.2017 Пивной алкоголизм у подростков ведет к психическим поведенческим расстройствам, - эксперт Главный врач Днепропетровского областного наркологического диспансера Наталья Белая отметила, что пивной алкоголизм у подростков ведет к психическим поведенческим расстройствам. Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Летом родители часто ограничивают контроль над своими несовершеннолетними детьми, в результате чего они могут попробовать алкогольные напитки, в частности, пиво. Следует учитывать, что пиво - это психостимулятор, который очень быстро вызывает зависимость. Сначала подростки пьют один бокал в день, потом два, три и т.д. А подросток, выпивший за день 2 л пива, на следующее утро не помнит, что он делал в течение предыдущего дня. Постоянное употребление пива ведет к психическим поведенческим расстройствам. Подростки становятся более раскованными, агрессивными или наоборот слишком радостными. В результате мы получаем нежелательные беременности в раннем возрасте у девочек, психозы у мальчиков и т.д Поэтому мы рекомендуем родителям быть как можно более внимательными к своим детям, обращать внимание на изменение в их поведении и принимать своевременные меры», - сказала она. Читайте также: Ученые рассказали, действительно ли пиво полезно для здоровья twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

