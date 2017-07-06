Генштаб ВСУ показал, как проходили военные учения десантников (ВИДЕО)
Генштаб ВСУ опубликовал фото и видео учений украинских десантников 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева и 81 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерстве обороныУкраины.
Сообщается, что речь идет о тактических учениях с боевой стрельбой и десантированием.
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