| Общество | 16:32 | 17.07.2017 Генштаб ВСУ показал, как проходили военные учения десантников (ВИДЕО) Генштаб ВСУ опубликовал фото и видео учений украинских десантников 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева и 81 отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерстве обороныУкраины. Сообщается, что речь идет о тактических учениях с боевой стрельбой и десантированием.



