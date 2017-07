| Общество | 16:58 | 17.07.2017 Создание новых громад, увеличение их бюджетов и строительство соцобъектов: итоги недели от ДнепрОГА Создание новых громад, увеличение их бюджетов и строительство социально важных объектов. Об успехах децентрализации и планах на будущее во время еженедельного публичного отчета в облгосадминистрации рассказал первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. «Сейчас в области - уже более 50 громад. А в перспективе их будет около 90. Успешность децентрализации прежде всего подтверждает значительное увеличение местных бюджетов. Доход громад за последние полгода составил более полумиллиарда гривен - а это более 5 % доходов всей области. В некоторых громадах бюджеты выросли в полтора раза, а в Васильковской - почти вчетверо», - отметил Олег Кужман. Команда Валентина Резниченко активно поддерживает развитие социальной инфраструктуры в территориальных объединениях. За средства областного бюджета, например, в Ляшковской громаде реконструировали местный долгострой под современный детский сад. Сейчас его посещают 50 маленьких воспитанников. В Васильковской громаде под социальное жилье реконструировали здание бывшей молочной кухни. Теперь десять семейных врачей будут иметь комфортные квартиры. Впервые за несколько десятилетий жилье получат и жители Царичанки. Там реконструируют старую аптеку под 10 квартир. Половину работ ремонтники уже выполнили, планируют управиться до конца года. Жилой дом рядом с детсадом и спорткомплексом «с нуля» возводят в Слобожанской громаде. Девятиэтажку заселят 106 очередников – АТОшников, учителей, медиков и соцработников. «В целом громады Днепропетровщины благодаря поддержке команды Валентина Резниченко за последний год реализовали около трех сотен социальных проектов. Это и освещение улиц, и ремонт дорог, школ, детсадов и сельских клубов, и создание центров предоставления админуслуг, - рассказал Олег Кужман. - Уже есть богатый опыт возведения социально важных объектов и за счет бюджетов самих громад». Значительное увеличение бюджета Васильковской громады позволило обновить местную школу, которая не знала ремонта почти 40 лет, реконструировать сельский клуб, разработать проект водопровода. «Инвестор идет в громады, которые доказали свою состоятельность. На Васильковщине, например, нашли инвестора, который вложит 6 миллионов гривен на восстановление работы местной мини-ГЭС на реке Волчья. Объединенными усилиями Канадского правительства и местных фермеров там создали также фермерский кооператив», - поделился Олег Кужман. Слобожанская громада станет одной из первых в Украине, где создадут собственное агентство экономического развития, добавил первый заместитель председателя ДнепрОГА. Структура будет решать вопросы развития громады и работать над привлечением инвесторов. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7