Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
18.07.2017
10:00		 Бизнес конференция: «ФРАНЧАЙЗИНГ - КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ МСБ»
18.07.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «О ситуации с возгоранием на полигоне в Гвардейском»
18.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Какое количество военнослужащих было призвано в Днепропетровской области на службу по контракту?»
18.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «О распространенных схемах мошенничества с банковскими картами. Какие данные карты нельзя никому предоставлять»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:58 | 17.07.2017
Создание новых громад, увеличение их бюджетов и строительство соцобъектов: итоги недели от ДнепрОГА

Создание новых громад, увеличение их бюджетов и строительство социально важных объектов. Об успехах децентрализации и планах на будущее во время еженедельного публичного отчета в облгосадминистрации рассказал первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

«Сейчас в области - уже более 50 громад. А в перспективе их будет около 90. Успешность децентрализации прежде всего подтверждает значительное увеличение местных бюджетов. Доход громад за последние полгода составил более полумиллиарда гривен - а это более 5 % доходов всей области. В некоторых громадах бюджеты выросли в полтора раза, а в Васильковской - почти вчетверо», - отметил Олег Кужман.

Команда Валентина Резниченко активно поддерживает развитие социальной инфраструктуры в территориальных объединениях. За средства областного бюджета, например, в Ляшковской громаде реконструировали местный долгострой под современный детский сад. Сейчас его посещают 50 маленьких воспитанников.

В Васильковской громаде под социальное жилье реконструировали здание бывшей молочной кухни. Теперь десять семейных врачей будут иметь комфортные квартиры.

Впервые за несколько десятилетий жилье получат и жители Царичанки. Там реконструируют старую аптеку под 10 квартир. Половину работ ремонтники уже выполнили, планируют управиться до конца года.

Жилой дом рядом с детсадом и спорткомплексом «с нуля» возводят в Слобожанской громаде. Девятиэтажку заселят 106 очередников – АТОшников, учителей, медиков и соцработников.

«В целом громады Днепропетровщины благодаря поддержке команды Валентина Резниченко за последний год реализовали около трех сотен социальных проектов. Это и освещение улиц, и ремонт дорог, школ, детсадов и сельских клубов, и создание центров предоставления админуслуг, - рассказал Олег Кужман. - Уже есть богатый опыт возведения социально важных объектов и за счет бюджетов самих громад».

Значительное увеличение бюджета Васильковской громады позволило обновить местную школу, которая не знала ремонта почти 40 лет, реконструировать сельский клуб, разработать проект водопровода.

«Инвестор идет в громады, которые доказали свою состоятельность. На Васильковщине, например, нашли инвестора, который вложит 6 миллионов гривен на восстановление работы местной мини-ГЭС на реке Волчья. Объединенными усилиями Канадского правительства и местных фермеров там создали также фермерский кооператив», - поделился Олег Кужман.

Слобожанская громада станет одной из первых в Украине, где создадут собственное агентство экономического развития, добавил первый заместитель председателя ДнепрОГА. Структура будет решать вопросы развития громады и работать над привлечением инвесторов.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
17.07.2017
20:33		 На Днепропетровщине произошел пожар на территории военного полигона
17.07.2017
18:08		 В Кабмине рассказали, когда закончится осовременивание пенсий
17.07.2017
17:56		 Конфирматы— стяжка из одного элемента
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика