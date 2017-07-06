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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:34 | 19.07.2017
Эксперты международного уровня поделились опытом развития франчайзингового бизнеса с днепропетровскими предпринимателями

Во вторник, 18 июля, в Днепре состоялась бизнес конференция на тему «Франчайзинг - как один из действенных инструментов развития МСБ». Мероприятие организовано Центром поддержки бизнеса в г. Днепр при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Представитель Центра поддержки бизнеса в г. Днепр Сергей Кучерявенко отметил, что основная задача данного мероприятия - показать все преимущества и риски франчайзинга для предпринимателей малого и среднего бизнеса Днепропетровского региона.

«Франчайзинг - это сегмент, по нашим оценкам, является самым устойчивым и перспективным для развития малого и среднего бизнеса, в том числе и в Днепропетровской области. Стоит отметить, что направление франчайзинга - жизнеустойчивая модель, порядка 8% франшиз уходит с рынка по истечению 3-5 лет работы. И основная наша задача - показать предпринимателям все преимущества и риски данного направления для малого и среднего бизнеса», - рассказал Сергей.

В рамках встречи спикеры поделились опытом, рассказали представителям малого и среднего бизнеса обо всех сильных сторонах франчайзинга, раскрыли слабые стороны и показали, как это работает и по какому принципу.

В качестве успешных кейсов участникам продемонстрировали примеры уже действующих в Украине франчайзинговых проектов.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация инструментов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для развития МСБ в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.
 
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Теги: Днепропетровщина

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