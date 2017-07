| Общество | 16:34 | 19.07.2017 Эксперты международного уровня поделились опытом развития франчайзингового бизнеса с днепропетровскими предпринимателями Во вторник, 18 июля, в Днепре состоялась бизнес конференция на тему «Франчайзинг - как один из действенных инструментов развития МСБ». Мероприятие организовано Центром поддержки бизнеса в г. Днепр при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Представитель Центра поддержки бизнеса в г. Днепр Сергей Кучерявенко отметил, что основная задача данного мероприятия - показать все преимущества и риски франчайзинга для предпринимателей малого и среднего бизнеса Днепропетровского региона. «Франчайзинг - это сегмент, по нашим оценкам, является самым устойчивым и перспективным для развития малого и среднего бизнеса, в том числе и в Днепропетровской области. Стоит отметить, что направление франчайзинга - жизнеустойчивая модель, порядка 8% франшиз уходит с рынка по истечению 3-5 лет работы. И основная наша задача - показать предпринимателям все преимущества и риски данного направления для малого и среднего бизнеса», - рассказал Сергей. В рамках встречи спикеры поделились опытом, рассказали представителям малого и среднего бизнеса обо всех сильных сторонах франчайзинга, раскрыли слабые стороны и показали, как это работает и по какому принципу. В качестве успешных кейсов участникам продемонстрировали примеры уже действующих в Украине франчайзинговых проектов. Также в рамках мероприятия состоялась презентация инструментов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для развития МСБ в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза.

