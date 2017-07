| Общество | 10:42 | 20.07.2017 Павлоградский мост через реку Волчья обновляют впервые за полвека – Валентин Резниченко Пешеходный мост в Павлограде, который ведет к городскому парку отдыха, реконструируют впервые за 55 лет эксплуатации. Он наконец-то станет удобным как для пешеходов, так и для людей с особыми потребностями, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Улучшение качества жизни людей, особенно, в небольших населенных пунктах – одна из задач Президента Украины Петра Порошенко. Мы строим дороги, ремонтируем школы и медучреждения, возводим «с нуля» детсады, создаем парки. В Павлограде кардинально обновляем пешеходный мост, который имеет полувековую историю», – рассказал Валентин Резниченко. По словам местной власти, мост обветшал настолько, что еще один сезон мог бы и не выдержать. «В этом году мост празднует 55-летний юбилей. За это время он стал аварийным и опасным для пешеходов, – отметил мэр Павлограда Анатолий Вершина. – Средств на капремонт в местном бюджете мы не имели, поэтому обратились за помощью в ДнепрОГА. Из областного бюджета выделили деньги – и вот уже начались работы». Мост строили, когда река Волчья была судоходной. Сегодня судна там не ходят, поэтому высоту моста снизят до уровня берега. По проекту, он будет железобетонным и опираться на береговые и промежуточные опоры. «Часто ходил по этому мосту: на пляж, на работу, просто прогуляться. Но по нему передвигаться уже опасно. Ветер дует – а он шатается. Реконструкция моста – правильное решение», – отметил житель Павлограда Евгений Греченков. Новый мост будет длиной 80 метров, шириной – три метра. Его покрытие полностью обновят, по всей длине оборудуют перила и проведут систему освещения. Для людей с особыми потребностями обустроят пандусы и дополнительные поручни. «Мост даже под весом ребенка двигался и дрожал. Идешь и боишься то ли ребенка держать, то ли самому держаться. Хочется, чтобы мост, наконец, стал удобным и безопасным, особенно для людей с физическими ограничениями», – подчеркнула местная жительница Лилия Попенко, которая воспитывает сына-инвалида. Ремонтные работы начались в конце июня. На реконструкцию предусмотрено пять месяцев. Однако подрядчики уверяют, что постараются сдать объект раньше – в середине сентября, ко Дню города Павлограда.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7