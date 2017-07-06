Павлоградский мост через реку Волчья обновляют впервые за полвека – Валентин Резниченко

Пешеходный мост в Павлограде, который ведет к городскому парку отдыха, реконструируют впервые за 55 лет эксплуатации. Он наконец-то станет удобным как для пешеходов, так и для людей с особыми потребностями, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Улучшение качества жизни людей, особенно, в небольших населенных пунктах – одна из задач Президента Украины Петра Порошенко. Мы строим дороги, ремонтируем школы и медучреждения, возводим «с нуля» детсады, создаем парки. В Павлограде кардинально обновляем пешеходный мост, который имеет полувековую историю», – рассказал Валентин Резниченко.

По словам местной власти, мост обветшал настолько, что еще один сезон мог бы и не выдержать.

«В этом году мост празднует 55-летний юбилей. За это время он стал аварийным и опасным для пешеходов, – отметил мэр Павлограда Анатолий Вершина. – Средств на капремонт в местном бюджете мы не имели, поэтому обратились за помощью в ДнепрОГА. Из областного бюджета выделили деньги – и вот уже начались работы».

Мост строили, когда река Волчья была судоходной. Сегодня судна там не ходят, поэтому высоту моста снизят до уровня берега. По проекту, он будет железобетонным и опираться на береговые и промежуточные опоры.

«Часто ходил по этому мосту: на пляж, на работу, просто прогуляться. Но по нему передвигаться уже опасно. Ветер дует – а он шатается. Реконструкция моста – правильное решение», – отметил житель Павлограда Евгений Греченков.

Новый мост будет длиной 80 метров, шириной – три метра. Его покрытие полностью обновят, по всей длине оборудуют перила и проведут систему освещения. Для людей с особыми потребностями обустроят пандусы и дополнительные поручни.

«Мост даже под весом ребенка двигался и дрожал. Идешь и боишься то ли ребенка держать, то ли самому держаться. Хочется, чтобы мост, наконец, стал удобным и безопасным, особенно для людей с физическими ограничениями», – подчеркнула местная жительница Лилия Попенко, которая воспитывает сына-инвалида.

Ремонтные работы начались в конце июня. На реконструкцию предусмотрено пять месяцев. Однако подрядчики уверяют, что постараются сдать объект раньше – в середине сентября, ко Дню города Павлограда.

