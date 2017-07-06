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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:49 | 20.07.2017
Заплыв на каяках по Днепру организуют для участников АТО

Участники АТО Днепропетровщины 2 августа преодолеют на каяках по Днепру около 15 километров. Планируется, что участие в акции примут не только участники боевых действий, но и члены их семей. Об этом сообщила во время брифинга координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Участники АТО начали обращаться к нам с просьбой провести такой заплыв еще с мая этого года. Это не спортивные соревнования, здесь не будет победителей и побежденных. Это – семейный отдых с возможностью пообщаться с друзьями, побратимами и просто хорошо провести время», - рассказала Наталья Шулика.

В нынешнем заплыве примут участие более 30-ти бойцов и членов их семей. Они преодолеют по Днепру почти 15 километров из района Каменского к Амурскому мосту.

Основная цель заплыва – захватить участников гребного спорта и одновременно провести на воде своеобразную психологическую реабилитацию для участников АТО, рассказал один из организаторов мероприятия Олег Быков.

«На этот раз дистанция средняя, поэтому не требует особой спортивной подготовки. Также каждый вторник участники АТО могут прийти к нам на базу, в яхт-клуб «Прибой», по адресу: улица Набережная Заводская, 2, и потренироваться ходить на каяках. Для этого надо предварительно записаться через Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА», - отметил Олег Быков.

Следующий заплыв планируется провести в конце августа, добавляют организаторы.

В сентябре прошлого года в аналогичной акции приняли участие около 70-ти участников АТО. Тогда они преодолели по Самаре и Днепру почти 20 километров.
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