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| Общество | 18:15 | 20.07.2017
Доманский и Дромов устроили праздник гриля на природе

В воскресенье, 23 июля, в 9:00 поклонников «Готовим вместе» ждет поездка на природу и пикник! Андрей Доманский и Андрей Дромов наконец-то выбрались из душного города и, как уже давно обещали зрителям, развернули свою кухню под открытым небом. Ведь что может быть круче летних встреч и застолий на природе с ароматом дымка от свежеприготовленных угощений на гриле?

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе телеканала «Интер».

У многих из нас такой отдых до сих пор ассоциируется исключительно с шашлыками. А ведь именно на гриле можно приготовить все, что только душа пожелает: сытные овощные закуски, хрустящие бутерброды, сотни мясных и рыбных блюд и даже изысканные десерты. В общем, гриль – это полноценная кухня под открытым небом.

Чтобы наглядно продемонстрировать богатые возможности гриль-кухни, а заодно и впечатлить своего друга Доманского, шеф-повар подобрал три блюда ресторанной и домашней кухни. Как всегда, каждое – изысканное, недорогое по себестоимости и простое в приготовлении.

Первый номер воскресного меню – хрустящий лаваш с нежной начинкой из черноморских бычков с зеленью. Это базовый рецепт, в котором бычков можно заменить любой другой мелкой рыбой на свой вкус. Такой фарш удобно заранее приготовить дома. Тогда на пикнике останется только завернуть начинку в лаваш и подрумянить его с обеих сторон на гриле.

«Нереально вкусно. Думал, чтоб каким меня точно не удивишь: я же одессит. Но в таком неожиданном исполнении пробовать их еще не приходилось. Просто и гениально! Хрустящий горячий лаваш, а внутри – настоящая черноморская начинка: умеренно соленая, пряная, с ароматом рыбки и дымка. Десять баллов из десяти!», - делится впечатлениями Андрей Доманский.


Затем Андей Дромов приготовит овощные мини-шашлычки с грибами, подчеревком и салатом из молодой моркови. Если дома заблаговременно порезать овощи и замариновать подчеревок, то приготовление такого шашлыка на пикнике займет минимум времени и усилий. Блюдо получается не только вкусное, но и очень красивое.

«Все привыкли: если шашлык, значит, обязательно ошеек, - рассказывает АндрейДромов. – А вы предложите гостям маринованный подчеревок с шампиньонами. Это мини-шашлыки с макси-вкусом, настоящее объедение. Даже у неопытных поваров они получатся не только вкусными, но и красивыми. Гарантирую: перед дегустацией вся ваша веселая и голодная компания обязательно захочет еще и сфотографироваться с таким шашлычком».

И, наконец, третье блюдо от «Готовим вместе» – куриные крылышки в горчично-медовом соусе с под гарнировкой из овощей гриль. Ведь как же без любимой всеми курятины? Главный секрет именно этого блюда – рецепт маринада, который, кстати, отлично подойдет и для других блюд из курятины. Довольные лица обоих Андреев во время дегустации этих крылышек – лучшая рекомендация.
Хотите увидеть такое же блаженство на лицах своих гостей – обязательно приготовьте это блюдо.

Каждое из предложенных Доманский и Дромовым блюд достойно стать главным украшением пикника. Убедитесь в этом сами. Выбирайтесь на природу и устраивайте праздник гриля: ведь лето – такое короткое!
А рецепты, благодаря которым вы легко приготовите блюда, не уступающие ресторанному гриль-меню, узнаете уже в воскресенье, 23 июля, в 9:00 на телеканале «Интер».
 
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Теги: Украина

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