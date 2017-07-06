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| Общество | 10:15 | 21.07.2017
На базе ДТЭК Днепроблэнерго состоялось всеукраинское совещание для директоров по охране труда энергокомпаний со всей страны

18-20 июля на базе ДТЭК Днепроблэнерго проводилось совещание для директоров по охране труда энергопредприятий со всей страны. Сотрудники ДТЭК Днепроблэнерго, где используется самый передовой опыт в этой сфере, на теории и практике поделились с представителями энергокомпаний опытом обеспечения безопасного труда на предприятии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Как сообщил генеральный директор ПАТ «ДТЭК Днепроблэнерго» Вадим Кухтий, мероприятие объединило всех электропоставщиков Украины, а также представителей «Минэнергоуголь» и Фонда социального страхования:

«Основной вопрос совещания – это состояние охраны труда на предприятиях энергетики и поиск путей его улучшения. Мероприятие чрезвычайно важное. Не хочется говорить лозунгами, но лучших слов нельзя подобрать: вопрос здоровья и жизни наших работников – самое главное на предприятии», - сказал генеральный директор ПАТ «ДТЭК Днепроблэнерго» Вадим Кухтий.

Он рассказал об основном принципе, который используется в компании для обеспечения безопасного труда сотрудников:

«Только контроля за организационными мерами и знаниями персонала недостаточно для того, чтобы в корне изменить ситуацию и устранить несчастные случаи. Увольнения и выговоры также не меняют сознание людей. Мы стараемся сделать так, чтобы наши работники сами захотели работать безопасно. Для этого мы организовываем дни охраны труда, которые проводим каждый месяц. Ради этого мы останавливаем работу на целый день. Мы подготавливаем спикеров, презентации, видеоматериалы. Их основная цель – изменить отношение людей к их безопасности», - рассказал Вадим Кухтий.

В рамках совещания директоров по охране труда ознакомили с учебным полигоном ДТЭК Днепроблэнерго и его оборудованием, а также показали, как правильно и безопасно должно выполняться оперативное переключение в элекроустановках, обрезка веток деревьев с применением бензопилы и автоподъемника. Сотрудники ДТЭК поделились опытом видеофиксации выполнения работ для контроля и анализа действий персонала.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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