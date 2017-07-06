Из-за жары на Днепропетровщине ограничили движение тяжелых грузовиков

Из-за сильной жары на дорогах Днепропетровщины снова действуют ограничения движения грузового транспорта. Как сообщили в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА, так дороги защищают от разрушения.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«В жару грузовики больше всего портят дорожное покрытие. Уже при температуре +28 градусов асфальт нагревается до +50 и становится пластичным. Поэтому тяжелые машины легко его деформируют», - пояснили в департаменте.

Ограничения касаются грузовиков тяжелее 24 тонн. С 8:00 до 23:00 таким машинам запрещено двигаться по дорогам области, если температура воздуха превышает 28 градусов. Водителей об этом предупреждают специальные знаки, а переждать жару они могут в специальных местах для отстоя грузового транспорта.

Ограничения на проезд будут действовать ориентировочно до середины сентября. Водителей-нарушителей штрафуют, добавили в департаменте.