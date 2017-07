| Общество | 18:19 | 21.07.2017 Энергетики со всей Украины делились опытом по охране труда на трехдневном совещании в ДТЭК Днепроблэнерго (ФОТОРЕПОРТАЖ) Впервые после пятилетнего перерыва в Украине состоялось совещание для директоров по охране труда энергокомпаний со всей страны. Съезд проводился 18-20 июля на базе ДТЭК Днепроблэнерго. Энергетики со всей Украины обменялись опытом обеспечения безопасного труда на энергопредприятии. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР стало известно на месте события. «Любая деятельность энергокомпаний так или иначе связана с безопасностью исполнения работ: работы на высоте, работы в действующих электроустановках - это априори опасно. В таких ситуациях недостаточно просто обеспечить и научить людей. Здесь необходимо осознанное отношение, определенная культура, - вещи более глубинные, чем просто выполнение правил. Чтобы достигнуть этого, нужно применять нестандартные, неординарные методы. Именно для этого мы собрались на эти три дня. Услышать, что делается у коллег, поделиться своим опытом – это очень важно для каждого, кто хочет двигаться вперед», - рассказал генеральный директор ПАТ «ДТЭК Днепроблэнерго» Вадим Кухтий.



Совещание состояло из теоретической и практической частей. С докладами и презентациями выступили представители разных облэнерго Украины. Сотрудников энергокомпаний Украины ознакомили с учебным полигоном, где бригады ДТЭК Днепроблэнерго отрабатывают навыки. В ДТЭК Днепроблэнерго показали, на каком оборудовании и с каким инструментарием обучаются сотрудники.



А также показали, как правильно и безопасно должно выполняться оперативное переключение в элекроустановках, обрезка веток деревьев с применением бензопилы и автоподъемника.



Сотрудники ДТЭК поделились опытом видеофиксации выполнения работ для контроля и анализа действий персонала. Директоры по охране труда энергокомпаний Украины посетили центр подготовки и развития персонала ПАО «ДТЭК Днепроблэнерго». …а также совершили экскурсию на модульную подстанцию в г. Подгородное. «Я считаю, что такие мероприятия должны быть системными. Думаю, необходимо собираться хотя бы два раза год. Есть предложение создать инициативную группу представителей охраны труда и Министерства, которая будет выносить проблемные вопросы и отслеживать выполнение новых наработок. Возможно, такие наработки даже будут вноситься в нормативную документацию, как обязательные для выполнения», - сообщил директор по охране труда ПАТ «ДТЭК Днепроблэнерго Алексей Носов.

