Энергетики со всей Украины делились опытом по охране труда на трехдневном совещании в ДТЭК Днепроблэнерго (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Впервые после пятилетнего перерыва в Украине состоялось совещание для директоров по охране труда энергокомпаний со всей страны. Съезд проводился 18-20 июля на базе ДТЭК Днепроблэнерго. Энергетики со всей Украины обменялись опытом обеспечения безопасного труда на энергопредприятии.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР стало известно на месте события.

«Любая деятельность энергокомпаний так или иначе связана с безопасностью исполнения работ: работы на высоте, работы в действующих электроустановках - это априори опасно. В таких ситуациях недостаточно просто обеспечить и научить людей. Здесь необходимо осознанное отношение, определенная культура, - вещи более глубинные, чем просто выполнение правил. Чтобы достигнуть этого, нужно применять нестандартные, неординарные методы. Именно для этого мы собрались на эти три дня. Услышать, что делается у коллег, поделиться своим опытом – это очень важно для каждого, кто хочет двигаться вперед», - рассказал генеральный директор ПАТ «ДТЭК Днепроблэнерго» Вадим Кухтий.





Совещание состояло из теоретической и практической частей. С докладами и презентациями выступили представители разных облэнерго Украины.

Сотрудников энергокомпаний Украины ознакомили с учебным полигоном, где бригады ДТЭК Днепроблэнерго отрабатывают навыки.

В ДТЭК Днепроблэнерго показали, на каком оборудовании и с каким инструментарием обучаются сотрудники.





А также показали, как правильно и безопасно должно выполняться оперативное переключение в элекроустановках, обрезка веток деревьев с применением бензопилы и автоподъемника.





Сотрудники ДТЭК поделились опытом видеофиксации выполнения работ для контроля и анализа действий персонала.

Директоры по охране труда энергокомпаний Украины посетили центр подготовки и развития персонала ПАО «ДТЭК Днепроблэнерго».

…а также совершили экскурсию на модульную подстанцию в г. Подгородное.

«Я считаю, что такие мероприятия должны быть системными. Думаю, необходимо собираться хотя бы два раза год. Есть предложение создать инициативную группу представителей охраны труда и Министерства, которая будет выносить проблемные вопросы и отслеживать выполнение новых наработок. Возможно, такие наработки даже будут вноситься в нормативную документацию, как обязательные для выполнения», - сообщил директор по охране труда ПАТ «ДТЭК Днепроблэнерго Алексей Носов.