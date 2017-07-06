Креативная, по-европейски мыслящая команда ДТЭК Днепроблэнерго – пример, на который нужно равняться, - Минэнергоуголь

18-20 июля на базе ДТЭК Днепроблэнерго состоялось всеукраинское совещание директоров по охране труда. Энергетики со всей Украины обменялись опытом обеспечения безопасного труда на энергопредприятии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Заместитель начальника управления охраны труда, промышленной безопасности и гражданской защиты Минэнергоугля Игорь Ященко рассказал о своих впечатлениях от мероприятия.

«Конференция проходила под лозунгом обмена передовым опытом. Здесь собралось более 30 специалистов – директоров по охране труда всех облэнерго. Когда есть, что показать и что рассказать, как это произошло на этой конференции, – это всегда интересно.

Также хотелось бы отметить креативную команду предприятия ДТЭК Днепроблэнерго – новую, молодую, перспективную, по-европейски мыслящую. Те идеи, которые положены в основу работу Днепроблэнерго, безусловно, являются примером, с которого надо учиться», - рассказал заместитель начальника управления охраны труда, промышленной безопасности и гражданской защиты Минэнергоугля Игорь Ященко.

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