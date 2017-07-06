Депутат горсовета Днепра сыграл в настольный теннис с участниками Дворовых Олимпийских игр

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 22 июля, в Днепре на жм Победа-4 стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.

Депутат Днепровского городского совета Сергей Никитин (группа «За життя») сообщил, что Дворовые Олимпийские игры – это социальный проект для объединения и дружбы, который вдохновляет на победы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Судя по опыту прошлого года, эта идея пришлась по душе подрастающему поколению. Детям было интересно познакомиться, пообщаться, а затем сразиться в разных видах спорта и определить победителя. Дворовый Олимпийские игры – это не просто развлечение, это проект, который объединяет и вдохновляет на победы.

Нынешним летом Игры проходят на ж/м Победа, ж/м Левобережный и ж/м Тополь. Около 2 000 мальчишек и девчонок из 20 городских дворов сразятся в 4-х видах спорта: футбол, баскетбол, дартс и пинг понг. Финальное соревнование дворовых команд состоится в середине сентября», - рассказал он.

Сергей Никитин добавил, что сейчас рассматривается вариант проведения ежегодных Дворовых Олимпийских игр.

Старт второго сезона Дворовых Олимпийских игр состоялся сегодня во дворе по адресу проспект Героев, 4. Завтра, 23 июля, в 11 часов турнир продолжится во дворе по адресу проспект Героев, 33. Соревнования будут проходить каждые выходные, график проведения смотрите здесь.

Напомним, что инициатором акции является общественный деятель и меценат Геннадий Гуфман, а организатором - гражданское объединение «Народное партнерство».

