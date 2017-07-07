На Днепропетровщине объявлен наивысший класс пожароопасности, - Гидрометцентр

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Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что в Днепропетровской области будет преобладать наивысший класс пожароопасности.
Об этом он рассказал на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«25-26 июля на территории области сохранится высокая, 4 класса, и чрезвычайная, 5 класса, пожароопасность. То есть, мы опять переживаем бездождевой период и высокие температуры. Отсутствие осадков больше десяти дней, низкая влажность и сумма температур способствует высокому уровню пожароопасности», - рассказал Василий Гринчак.