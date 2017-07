| Общество | 15:06 | 24.07.2017 На Днепропетровщине объявлен наивысший класс пожароопасности, - Гидрометцентр Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что в Днепропетровской области будет преобладать наивысший класс пожароопасности. Об этом он рассказал на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР». «25-26 июля на территории области сохранится высокая, 4 класса, и чрезвычайная, 5 класса, пожароопасность. То есть, мы опять переживаем бездождевой период и высокие температуры. Отсутствие осадков больше десяти дней, низкая влажность и сумма температур способствует высокому уровню пожароопасности», - рассказал Василий Гринчак. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина, погода Теги: погода ������� �������� ������� Loading...

