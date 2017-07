| Общество | 17:27 | 24.07.2017 В Днепре построят современный спорткомплекс - Валентин Резниченко В Днепре построят современный спорткомплекс рядом с недавно реконструированным стадионом «Трудовые резервы». Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, строительные работы уже начались и завершатся в конце 2018-го. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «В этом году в области ведется строительство сразу двух мощных спорткомплексов - в Слобожанском и Днепре. Последний откроют в конце 2018-го. Бесспорно, инициированная Президентом Петром Порошенко децентрализация дает ощутимые результаты - громады теперь имеют достаточный ресурс на актуальные для себя проекты - ремонт дорог, строительство садиков, развитие спортивной инфраструктуры», - сказал Валентин Резниченко. Общая площадь днепровского спорткомплекса «Трудовые резервы» - шесть тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании предусмотрены тренажерка, комнаты для спортивной борьбы, бадминтона, баскетбола, волейбола, тенниса, зал для проведения соревнований мирового уровня. Также в комплексе будут современные раздевалки, массажные кабинеты, зоны для общения и отдыха. «Новый спорткомплекс будет одним из крупнейших в стране. Это результат эффективного сотрудничества Днепропетровской ОГА и областного совета», - сказал заместитель председателя Днепропетровского областного совета Святослав Олейник. В 2016-м в Днепропетровской области создано почти две сотни мест для занятий спортом. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

