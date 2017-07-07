В Днепре построят современный спорткомплекс - Валентин Резниченко

В Днепре построят современный спорткомплекс рядом с недавно реконструированным стадионом «Трудовые резервы». Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, строительные работы уже начались и завершатся в конце 2018-го.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«В этом году в области ведется строительство сразу двух мощных спорткомплексов - в Слобожанском и Днепре. Последний откроют в конце 2018-го. Бесспорно, инициированная Президентом Петром Порошенко децентрализация дает ощутимые результаты - громады теперь имеют достаточный ресурс на актуальные для себя проекты - ремонт дорог, строительство садиков, развитие спортивной инфраструктуры», - сказал Валентин Резниченко.

Общая площадь днепровского спорткомплекса «Трудовые резервы» - шесть тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании предусмотрены тренажерка, комнаты для спортивной борьбы, бадминтона, баскетбола, волейбола, тенниса, зал для проведения соревнований мирового уровня. Также в комплексе будут современные раздевалки, массажные кабинеты, зоны для общения и отдыха.

«Новый спорткомплекс будет одним из крупнейших в стране. Это результат эффективного сотрудничества Днепропетровской ОГА и областного совета», - сказал заместитель председателя Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

В 2016-м в Днепропетровской области создано почти две сотни мест для занятий спортом.