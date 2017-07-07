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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:00 | 25.07.2017
Пляжи в Кривом Роге работают незаконно, - Госпродпотребслужба

Главный специалист управления государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Руслана Дорошенко сообщила, что на Днепропетровщине к открытию готовились 13 пляжей, но паспорта готовности получили только 10.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В Кривом Роге должны были открыть три пляжа. Но ни один из них по состоянию на сегодняшний день не получил паспорта готовности. На двух пляжах были получены отрицательные результаты лабораторного контроля воды. В частности, в воде было обнаружено превышение допустимых норм лактопозитивных кишечных палочек и физико-химических показателей. А пляж на ул. Маршака в Терновском районе вообще не проводил лабораторные исследования воды.

По пляжам в Днепре последние лабораторные исследования воды проводились на днях. До конца недели будет известен результат этих исследований», - сказала она.
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