| Общество | 13:14 | 25.07.2017 Ракурс дня: Днепровская городская центральная библиотека (ФОТО) Информационное агентство «МОСТ-ДНЕПР» представляет читателям рубрику «Ракурс дня». Сегодня в рубрике: Днепровская городская центральная библиотека Справка: Днепровская Центральная городская библиотека - коммунальное учреждение культуры г. Днепра, находится по ул. Воскресенская, 23 (бывш. ул. Ленина). Одна из крупнейших Городские библиотеки Украины. Центральная библиотека возглавляет городскую централизованную систему публичных библиотек для взрослых, которая объединяет 30 библиотек, решают проблему библиотечного обслуживания днепрян почти на всех жилых массивах города. Библиотека была создана в 1946 году.

