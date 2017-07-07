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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:45 | 25.07.2017
Вчерашняя перестрелка на пр. Гагарина не связана с событиями 9 мая в Днепре, - глава объединения ветеранов АТО

Глава координационного совета общественной организации «Днепровское городское объединение ветеранов АТО» Виталий Волощук заявил, что вчерашняя перестрелка на пр. Гагарина не связана с событиями 9 мая в Днепре.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Изначально перестрелка на пр. Гагарина, которая произошла вечером 24 июля, пытались связать с событиями 9 мая в Днепре. По той причине, что один из раненых Эдмон Саакян является главой рабочей комиссии по расследованию этих событий. По состоянию на сегодняшний день я могу сказать, что это никак не связано с событиями 9 мая.

Эдмон Саакян и его семья взяты под охрану. Будет создана рабочая группа по этому инциденту. Пока в полиции идут нам навстречу. Мы приложим все усилия, чтобы расследование по этому факту было проведено объективно и результативно. Это же касается и события 9 мая», - сказал он.

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