Из-за жары на Днепропетровщине объявили высокий класс пожарной опасности

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На Днепропетровщине из-за жары установили пятый - самый высокий - класс пожарной опасности. Разжигать костры в лесах категорически запрещено, подчеркнули в управлении гражданской защиты ДнепрОГА.
«Из-за длительной тридцатиградусной жары есть большая вероятность возникновения лесных пожаров. Даже малейшая искра может привести к возгоранию. Поэтому отдыхающим следует быть крайне осторожными и ни в коем случае не разжигать костры», - отметили в управлении.
За порядком в лесах следят специальные патрули, в составе которых - лесники, спасатели и даже полицейские. Ведется также видеонаблюдение с наблюдательных вышек. Нарушителей правил безопасности жестко штрафуют.