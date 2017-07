| Общество | 16:06 | 26.07.2017 Из-за жары на Днепропетровщине объявили высокий класс пожарной опасности На Днепропетровщине из-за жары установили пятый - самый высокий - класс пожарной опасности. Разжигать костры в лесах категорически запрещено, подчеркнули в управлении гражданской защиты ДнепрОГА.



«Из-за длительной тридцатиградусной жары есть большая вероятность возникновения лесных пожаров. Даже малейшая искра может привести к возгоранию. Поэтому отдыхающим следует быть крайне осторожными и ни в коем случае не разжигать костры», - отметили в управлении.



За порядком в лесах следят специальные патрули, в составе которых - лесники, спасатели и даже полицейские. Ведется также видеонаблюдение с наблюдательных вышек. Нарушителей правил безопасности жестко штрафуют.

