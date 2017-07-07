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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:16 | 27.07.2017
Днепрян приглашают посмотреть на легендарный фейерверк метеоритов «Звездопад Персеиды»

В ночь с 11 на 12 августа Днепровский планетарий совместно с аэродромом «Каменка» организуют выездную акцию, в рамках которой можно будет увидеть легендарный фейерверк метеоритов «Звездопад Персеиды».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу планетария.

«Звездопад Персеиды - это ежегодный метеоритный поток, который появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он формируется, когда Земля проходит сквозь шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта - Таттла.

Астрономы обещают до 200 метеоров в час. Лучше всего наблюдать после 22 часов, поэтому Днепровский планетарий совместно с аэродромом Каменка и организует эту выездную акцию.

Подальше от городской засветки, в месте с открытым небосводом, в хорошей компании, с сопровождением опытного астронома - идеальные условия наблюдений для всех, кто интересуется астрономией.

Вместе с нами вы можете присоединиться к всемирному сообществу любителей астрономов, которые будут смотреть в небо в ночь с 11 на 12 августа.

Обязательно нужно до 5 августа зарегистрироваться на сайте Днепровского планетария, чтобы мы знали, какого размера автобус заказывать для тех, кто едет от планетария автобусом, а также дали информацию на аэродром о машинах, которые пропустят на аэродром.

После окончания регистрации будет известен точный размер денежного взноса, так как он зависит от количества зарегистрированных, поэтому не медлите», - рассказали в планетарии.
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