| Общество | 13:25 | 27.07.2017 В Днепре переселенцев и бойцов АТО бесплатно обучат ведению бизнеса В Днепре и Днепровском районе переселенцев и бойцов АТО бесплатно научат, как создать и развить собственный бизнес. Образовательный проект стартует уже в середине августа. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала руководитель ОО «Женский информационно-координационный центр» Оксана Мирошниченко. «Проект будет реализовываться в Днепре и Днепровском районе области на протяжении 10 месяцев – по март 2018 года включительно. В рамках проекта будет шесть трехдневных бизнес-школ – пять в городе и одна в Днепровском районе. Они будут включать предпринимательские тренинги с развития бизнес-навыков и тематический мастер-классов. Также после прохождения обучения люди будут иметь возможность получать консультационное сопровождение на протяжении длительности всего проекта и также после его завершения. Консультанты, тренеры и юристы проекта будут организовывать консультации по вопросам, которые больше всего волнуют участников.

Также будет проведен конкурс мини-грантов для их выпускников. Условия конкурса будут разработаны и обнародованы до января 2018 года», - рассказала руководитель ОО «Женский информационно-координационный центр» Оксана Мирошниченко. Проект также научит будущих предпринимателей правильному правовому подходу к бизнес-деятельности: «Этот учебный курс будет содержать много конкретной, практической информации касательно правового аспекта ведения бизнеса. Также будут предоставляться консультации с этих вопросов, как для тех, кто только хочет начать бизнес, так и действующим предпринимателям. Кроме этого, много информации будет выдано для индивидуального изучения», - рассказала бизнес-тренер, юрист ОО «Женский информационно-координационный центр» Ольга Шулик. Зарегистрироваться для участия в образовательном проекте можно по ссылке .

