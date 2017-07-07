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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:25 | 27.07.2017
В Днепре переселенцев и бойцов АТО бесплатно обучат ведению бизнеса

В Днепре и Днепровском районе переселенцев и бойцов АТО бесплатно научат, как создать и развить собственный бизнес. Образовательный проект стартует уже в середине августа.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала руководитель ОО «Женский информационно-координационный центр» Оксана Мирошниченко.

«Проект будет реализовываться в Днепре и Днепровском районе области на протяжении 10 месяцев – по март 2018 года включительно. В рамках проекта будет шесть трехдневных бизнес-школ – пять в городе и одна в Днепровском районе. Они будут включать предпринимательские тренинги с развития бизнес-навыков и тематический мастер-классов. Также после прохождения обучения люди будут иметь возможность получать консультационное сопровождение на протяжении длительности всего проекта и также после его завершения. Консультанты, тренеры и юристы проекта будут организовывать консультации по вопросам, которые больше всего волнуют участников.
Также будет проведен конкурс мини-грантов для их выпускников. Условия конкурса будут разработаны и обнародованы до января 2018 года», - рассказала руководитель ОО «Женский информационно-координационный центр» Оксана Мирошниченко.

Проект также научит будущих предпринимателей правильному правовому подходу к бизнес-деятельности:

«Этот учебный курс будет содержать много конкретной, практической информации касательно правового аспекта ведения бизнеса. Также будут предоставляться консультации с этих вопросов, как для тех, кто только хочет начать бизнес, так и действующим предпринимателям. Кроме этого, много информации будет выдано для индивидуального изучения», - рассказала бизнес-тренер, юрист ОО «Женский информационно-координационный центр» Ольга Шулик.

Зарегистрироваться для участия в образовательном проекте можно по ссылке  . 
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Теги: переселенцы, Днепр

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