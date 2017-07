| Общество | 13:25 | 28.07.2017 В Украине 1,2 млн человек инфицированы гепатитом С, - медик Сегодня, 28 июля, во многих странах мира отмечается День борьбы с гепатитом. Об опасности этого заболевания на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал заведующий инфекционным отделением городской больницы №21 Владимир Чумак. «В мире более 150 млн человек инфицированы гепатитом С. В Украине этим заболеванием страдают 1,2 млн человек. И это только вершина айсберга, ведь большинство из них не знает о своем заболевании, поскольку в 80% случаев острый период проходит без симптомов. Наиболее опасной является хроническая форма заболевания, которая развивается примерно у 70-80% больных. Хронический гепатит С может плавно перетекать в цирроз печени или даже в первичный рак печени. Вирусный гепатит С может быть провокатором различных системных заболеваний кожи, суставов, а также быть предвестником онкозаболеваний: у больных, которые обращаются за медицинской помощью к онкологам и гематологам в 70-80% случаях обнаруживается вирусный гепатит С. В реестре на оказание медицинской помощи по лечению гепатита за счет госпрограммы по области стоит около 4 тыс. человек. За прошлый год было пролечено свыше 400 обратившихся», - рассказал заведующий инфекционным отделением городской больницы №21 Владимир Чумак. По его словам, существуют такие пути распространения вирусных гепатитов В и С: медицинский, половой, перинатальный и при немедицинских вмешательствах (пирсинг, татуаж, маникюр, педикюр, и т.п.). Помощник руководителя салона красоты «Шарлен» Людмила Ивченко рассказала, как не заразиться гепатитом во время косметических процедур. «Когда клиент приходит в салон красоты, он должен не стесняться и спросить у мастера, как он дезинфицирует инструмент. Надо обращать внимание также на чистоту и проветриваемость самого помещения. В салоне красоты должно быть 4 этапа дезинфекции инструментов: очищение дезинфектором, замачивание в концентрате, выдержка в сухожаровом шкафу, хранение в стерилизаторе с кварцевыми лампами. Если это правило соблюдается – возможность заражения гепатитом исключается. Также у мастера обязательно должно быть два пакета инструментов, чтобы один дезинфицировался, пока мастер работает с другим.Когда клиент выбирает для маникюра мастера на дому, он должен понимать, что такие мастера не всегда имеют возможность приобрести все необходимое для стерилизации маникюрных принадлежностей», - рассказала она. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ здоровье Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

