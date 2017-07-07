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| Общество | 17:08 | 28.07.2017
Medical Dental Group использует самую надежную технологию стерилизации инструментов

Во Всемирный день борьбы с гепатитом главный врач Medical Dental Group Маргарита Черная на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы не заразиться на приеме у стоматолога:

«Условия стерилизации сейчас – сложный технологический процесс. Для качественной очистки нужна стерилизационная лаборатория. В крупных клиниках они есть, в маленьких кабинетах это вряд ли возможно.

Попадая в клинику, пациенты должны обращать внимание на то, упакованы ли все инструменты. Они должны вскрываться прямо при них. Если вы попали в кабинет к стоматологу и у него стоит открытый лоточек с инструментами, возможно, лучше просто уйти.

Вы не должны входить в кабинет стоматолога сразу после того, как вышел предыдущий пациент. Должно пройти 10-15 минут, потому что есть нормы стерилизации, которые должны выдерживаться. Если вы видите очереди, где пациенты заходят друг за другом – выберите другую стоматологию. На сегодняшний день и в государственных и в частных стоматологиях цены не очень отличаются. Поэтому тщательно подходите к выбору медучреждения», - рассказала Маргарита Черная.

Главный врач Medical Dental Group поделилась, как стерилизуют инструменты в клинике:

«Процесс стерилизации в нашей клинике проходит в соответствии со всеми международными технологическими нормами и стандартами. Все инструменты сначала замачиваются в растворе, который обладает бактерицидным, вирулицидными и фунгицидными свойствами – это называется «холодная стерилизация». Потом идет «ультразвуковая» очистка инструмента. Следующий этап - очистка в термодезинфекторе. Наконец, все инструменты упаковываются и автоклавируются. Мы используем автоклавы класса В, которые дают максимальную стерильность инструментов. Для быстрой обработки наконечников и мелкого инструментария у нас есть аппарат немецкого производства DAC Universal, который совершает очистку, смазку и стерилизацию всего за 12 минут», - рассказала она.

Читайте также: В Украине 1,2 млн человек инфицированы гепатитом С, - медик.
 
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Теги: Украина, здоровье, Днепр

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