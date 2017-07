| Общество | 14:34 | 31.07.2017 Ракурс дня: стихийное бедствие в Кривом Роге (ФОТО) Информационное агентство «МОСТ-ДНЕПР» представляет читателям новую рубрику – «Ракурс дня». Сегодня в рубрике: стихийное бедствие в Кривом Роге (Днепропетровское области). Напомним, что с 28 по 31 июля в Днепропетровской области было зафиксировано значительное ухудшение погоды, вследствие чего тысячи людей по области остались без электричества и газа, а некоторые лишились жилья. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

