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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:13 | 01.08.2017
1 августа: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире.

Сегодня в Украине отмечают свой профессиональный праздник инкассаторы. Этот праздник был учрежден в честь открытия подразделения инкассации при Государственном банке СССР. Это событие произошло в 1939 году.

1 августа считается самым траурным днем для евреев Девятое Ава (ивр. תִּשְׁעָה בְּאָב Тиш’а бе-ав). В этот день они ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Пост начинается с вечера 8 ава за несколько минут до захода солнца и заканчивается после появления звезд на небе вечером 9 ава. День 9 Ава — это также единственный день в году, когда еврей не только не обязан, но и не имеет права изучать Тору (ведь изучение считается источником радости).

Также ежегодно 1 августа Азербайджане отмечается День азербайджанского алфавита и языка, согласно Указу Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка».

Кроме этого, с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Именины у Григория, Дмитрия, Евгения, Митрофана, Романа, Степана и Тихона.
 
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Теги: Украина

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