| Общество | 09:13 | 01.08.2017 1 августа: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире. Сегодня в Украине отмечают свой профессиональный праздник инкассаторы. Этот праздник был учрежден в честь открытия подразделения инкассации при Государственном банке СССР. Это событие произошло в 1939 году. 1 августа считается самым траурным днем для евреев Девятое Ава (ивр. תִּשְׁעָה בְּאָב Тиш’а бе-ав). В этот день они ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Пост начинается с вечера 8 ава за несколько минут до захода солнца и заканчивается после появления звезд на небе вечером 9 ава. День 9 Ава — это также единственный день в году, когда еврей не только не обязан, но и не имеет права изучать Тору (ведь изучение считается источником радости). Также ежегодно 1 августа Азербайджане отмечается День азербайджанского алфавита и языка, согласно Указу Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка». Кроме этого, с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Именины у Григория, Дмитрия, Евгения, Митрофана, Романа, Степана и Тихона.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7