| Общество | 12:28 | 01.08.2017 В этом году в области увеличилось производство муки, круп, колбасы и масла За полгода предприятиям Днепропетровщины удалось существенно увеличить объемы производства пищевых продуктов. В основном - муки, колбасы, крупы и сливочного масла. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«Наши производители продают свою продукцию не только в области, а по всей стране. Более того, они активно работают над расширением рынков сбыта и экспортируют товары за границу. Поэтому и объемы производства постоянно увеличиваются», - пояснили в управлении.



По сравнению с первым полугодием 2016-го, в этом году на 36% возросло производство масла на 30% - круп, на 22% - колбасы, на 20% - муки, на 10% - молока.

