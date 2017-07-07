В этом году в области увеличилось производство муки, круп, колбасы и масла

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За полгода предприятиям Днепропетровщины удалось существенно увеличить объемы производства пищевых продуктов. В основном - муки, колбасы, крупы и сливочного масла.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
«Наши производители продают свою продукцию не только в области, а по всей стране. Более того, они активно работают над расширением рынков сбыта и экспортируют товары за границу. Поэтому и объемы производства постоянно увеличиваются», - пояснили в управлении.
По сравнению с первым полугодием 2016-го, в этом году на 36% возросло производство масла на 30% - круп, на 22% - колбасы, на 20% - муки, на 10% - молока.