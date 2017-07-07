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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:10 | 01.08.2017
Днепропетровщина занимает второе место в Украине по количеству лесных пожаров, - ГСЧС

В этом году Днепропетровская область занимает второе место по количеству пожаров в лесах. Опережает Днепропетровщину только Херсонская область.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

«На сегодняшний дней на территории нашей области с начала года возникло 166 лесных пожаров на общей площади 156 га. Если говорить о статистике по Украине, мы находимся на втором месте по их количеству. Нас опережает только Херсонская область, где зафиксировано 172 пожара.

С начала года 3 113 пожаров произошло в экосистемах, площадь пожаров составила больше 1,5 тыс. га.

Думаю, на этой неделе пожароопасность будет повышаться: с одной стороны – повышение температуры воздуха, с другой – человеческий фактор, ведь на этой неделе начинается охотничий сезон», - рассказал он.

Читайте также: Из-за жары на Днепропетровщине объявили высокий класс пожарной опасности 
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Теги: пожар, Днепропетровщина

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