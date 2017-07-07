Астрономы рассказали, когда в Днепропетровской области можно будет наблюдать солнечное затмение

Следующее затмение в Днепропетровской области можно будет посмотреть в 2022 году. По своему типу оно будет неполным солнечным.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал директор Днепровского планетария Сергей Линговский.

«Затмение в Днепре мы увидим нескоро. Полное затмение – в 2035 году, а в 2022 году – частичное.

Затмение – это событие, которое происходит 4 раза в год: дважды лунное и дважды солнечное. Из-за наклонности орбит Земли и Луны они не всегда проходят по одним и тем же местам. Если не «гоняться» за затмениями специально, в жизни их можно увидеть лишь несколько раз.

Ближайшее солнечное затмение будет наблюдаться 21 февраля и захватит частично Чукотку, частично Северную Америку, немножко Южную Америку, немножко Африку и немножко Западную Европу.

Ни в коем случае невооруженным глазом на солнце смотреть нельзя. Были неоднократные случаи обгорания сетчатки. Можно наблюдать через компьютерный диск, несколько солнцезащитных очков или кусочек проявленной пленки», - рассказал он.

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