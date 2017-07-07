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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:29 | 02.08.2017
25 улиц в Днепропетровской области назовут в честь бойцов 25-й воздушно-десантной бригады, - Глеб Пригунов

Сегодня, 2 августа, в Украине отмечают День воздушно-десантных войск. Десантники со всей страны собрались в с. Гвардейском, где базируется 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсвоета.

Поздравили героев председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов и генерал армии Украины Виктор Муженко.

Глеб Пригунов отметил, что власть обязана сделать все, чтобы фамилии десантников никогда не были забыты, поэтому председатель облсовета выступил с инициативой - назвать 25 улиц Днепропетровщины в честь бойцов 25-й бригады.

«Герои не умирают! Не менее важным, чем материальную помощь является признание ваших заслуг, вашей храбрости и ваших жертв. Мы выступаем с инициативой: 25 улиц в области назвать в честь бойцов 25-й воздушно-десантной бригады. Десантура стоит того, чтобы фамилии ее героев знали потомки. Воздушные войска - это символ нашей несокрушимости. Увековечение имен героев - доказательство того, что герои действительно не умирают, они остаются в наших сердцах, в нашей памяти!» - Глеб Пригунов.

По случаю Дня воздушно-десантных войск лучшим бойцам вручили награды от главнокомандующего Украинской армии Петра Порошенко и председателя областного совета Глеба Пригунова. Военные, в свою очередь, показали гостям, на что способны. В подготовленном выступлении десантники продемонстрировали умение ведения боя, захват заложников, десантирование с вертолета и многое другое.
 
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Теги: Днепропетровщина

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