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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:43 | 02.08.2017
В Днепре открылась выставка картин «Венок бессмертия» в память о Сергее Нигояне (ФОТО)

Сегодня, 2 августа, в историческом музее им. Д. Яворницкого открылась выставка работ украинки армянского происхождения Марины Саркисян «Венок бессмертия». Выставка посвящена погибшему во время Евромайдана Герою Украины Сергею Нигояну.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» с места события.

На выставке представлено 55 работ художницы: 36 в жанре Петриковской росписи и 19 – совмещение Петриковской росписи с Хачкарами.

«Впервые эта выставка была представлена в Киеве в Украинском фонде культуры. Затем мы решили привезти её в Днепр и показать на родине Сергея Нигояна.

В 2014 году, когда я услышала, что первым отдавшим свою жизнь за Украину на Евромайдане был именно армянин, это очень сильно тронуло меня за душу. На тот момент я уже давно думала объединить армянскую и украинскую культуры в своих произведениях, но долго не решалась взяться за это. Когда же произошло это событие, я поняла, что эти работы должны рождаться», - рассказала Марина Саркисян.

Художница рассказала о своем новаторском стиле живописи:

«Мы называем это новое веяние «нанопетриковка». Это соединение на картине Хачкары, армянского религиозного креста, который ставится в честь значимых событий жизни армянского народа по всему миру, и души Украины – Петриковской росписи. И Хачкары, и Петриковская роспись включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО», - сказала она.

Выставка пробудет в музее 10 дней.
Экспозицию также планируют показать в Петриковке.
 
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Теги: общество, культура, Днепр

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