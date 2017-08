| Общество | 15:43 | 02.08.2017 В Днепре открылась выставка картин «Венок бессмертия» в память о Сергее Нигояне (ФОТО) Сегодня, 2 августа, в историческом музее им. Д. Яворницкого открылась выставка работ украинки армянского происхождения Марины Саркисян «Венок бессмертия». Выставка посвящена погибшему во время Евромайдана Герою Украины Сергею Нигояну. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» с места события. На выставке представлено 55 работ художницы: 36 в жанре Петриковской росписи и 19 – совмещение Петриковской росписи с Хачкарами. «Впервые эта выставка была представлена в Киеве в Украинском фонде культуры. Затем мы решили привезти её в Днепр и показать на родине Сергея Нигояна. В 2014 году, когда я услышала, что первым отдавшим свою жизнь за Украину на Евромайдане был именно армянин, это очень сильно тронуло меня за душу. На тот момент я уже давно думала объединить армянскую и украинскую культуры в своих произведениях, но долго не решалась взяться за это. Когда же произошло это событие, я поняла, что эти работы должны рождаться», - рассказала Марина Саркисян. Художница рассказала о своем новаторском стиле живописи: «Мы называем это новое веяние «нанопетриковка». Это соединение на картине Хачкары, армянского религиозного креста, который ставится в честь значимых событий жизни армянского народа по всему миру, и души Украины – Петриковской росписи. И Хачкары, и Петриковская роспись включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО», - сказала она. Выставка пробудет в музее 10 дней.

Экспозицию также планируют показать в Петриковке.

