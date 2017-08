| Общество | 15:54 | 02.08.2017 Врачи MedicalDentalGroup осваивают технологии плазмолифтинга клиники (ФОТО) Во вторник, 1 августа, челюстно-лицевой хирург отделения Львовской областной клинической больницы, генеральный директор «Биотехмедикал», эксклюзивный представитель компании BTI (Испания) Назар Яремчук провел в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup тренинг по плазмотерапии. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «MedicalDentalGroup – это уникальная клиника по своей структуре и концепции. Здесь очень эргономично размещено оборудование, кабинеты, лаборатория и другие помещения. А само здание находится в самом центре города. Также меня впечатлило то, как руководство и врачи MedicalDentalGroup относятся к стерильности оборудования и безопасности пациентов. На сегодняшний день в Украине наблюдается тенденция к развитию биомедицины, технологий, которые связаны с биологией. Это процесс очень важен. На данный момент мы говорим о эксклюзивной системе имплантации BTI – технологии плазмотерапии, суть которой заключается в том, что мы берем кровь пациента и с помощью центрифуги разделяем фракции крови, получая чистую плазму. Таким образом, в ней не будет лейкоцитов, а только тромбоциты и фибрин, что улучшает регенерацию тканей в 2-2,3 раза в челюстно-лицевой хирургии. Не используется искусственная кость, а лишь потенциал собственной крови. Внедрение технологии плазмотерапии с одной стороны уменьшает стоимость услуг для пациентов, а с другой стороны – позволяет достичь максимально эффективного результата. Мы используем систему имплантации BTI, если у пациента есть костные дефекты после удаления зуба или предыдущих манипуляций, выполненных неудачно. Ранее для таких операций нужно было использовать большое количество синтетической костной ткани животного происхождения. Это дорогостоящий процесс. Врачи MedicalDentalGroup практически единственные в Днепре владеют технологией плазмотерапии. При этом они не останавливаются на достигнутом, а постоянно совершенствуют свои знания. Так что, вполне возможно, вскоре благодаря врачам MedicalDentalGroup появятся новые направления в стоматологии, в которых можно будет использовать система имплантации BTI», - сказал он. Врач-терапевт MedicalDentalGroup Светлана Титовская считает, что все тренинги, которые проводятся в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт: «Тренинг был очень объемным. Мы получили уникальную и эксклюзивную информацию по самым передовым технологиям имплантации и уже в самое ближайшее время будем реализовывать теорию на практике. Чтобы обеспечить нашим пациентам все возможные позитивные эффекты лечения. Полученные знания можно будет применять в хирургии, косметологии, поскольку область применения плазмотерапии очень широкая», - сказала она. Все тренинги, которые проводятся в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup, дают персоналу уникальный опыт. Стоматолог-ортопед MedicalDentalGroup Иван Ерпаков отметил, что тренинг был очень насыщенным, комплексным, и, что самое главное, богат знаниями, которые можно применить на практике. «В первую очередь сможем в 3-4 раза ускорять процесс заживления тканей после удаления зуба, при костных пластиках, закрытом и открытом синус-лифтинге и др.», - сказал он. Директор клиники MedicalDentalGroup Сергей Башкин рассказал, что 1 августа в клубе профессионалов MedicalDentalGroup прошел тренинг, посвященный освоению оборудования и технологий, которые связаны с использованием плазмы крови в хирургических стоматологических процедурах и в пародонтологии: «Плазмотерапия позволяет максимально ускорить процесс регенерации тканей, что значительно сокращает период дискомфорта для пациента после хирургических вмешательств и дает возможность врачам максимально быстро и качественно оказывать услуги. Чтобы работать с данными технологиями, были выдвинуты новые протоколы и новые виды оборудования. В тренинге приняли участие 9 ведущих специалистов клиники MedicalDentalGroup. Это хирурги, терапевты и старшие ассистенты, потому что для качественного оказания услуг очень важно, чтобы и ассистенты получали знания о передовых технологиях и ориентировались во всех процессах и протоколах. Оборудование для плазмолифтинга было приобретено MedicalDentalGroup заранее. Также закуплена и фурнитура – специальные емкости для отбора плазмы. Плазмолифтинг может применяться, начиная от профгигиены и заканчивая сложными хирургическими операциями по пересадке костных блоков. Например, ранее после удаления зуба восстановительный период длился 6-7 дней до 1,5-3 дней, что значительно увеличивает комфорт и уменьшает период времени для дальнейшего лечения, если в нем есть необходимость. Это очень своевременная и очень инновационная услуга, что отвечает девизу MedicalDentalGroup», - сказал он.



Директор клиники MedicalDentalGroup Сергей Башкин рассказал о дальнейших планах руководства клиники по проведению обучающих тренингов и семинаров для персонала: «В августе в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup пройдет два семинара. Один из них связан с продолжением протокола по пародонтологии, второй будет посвящен фотопротоколу. Только с помощью фотопрокола можно максимально точно подобрать протетику ицвет. С каждым днем на территорию Украины заходит все больше цифрового оборудования, а MedicalDentalGroup изначально проектировалась как клиника цифровой стоматологии, и мы намерены соответствовать этой концепции. В MedicalDentalGroup уделяется большое внимание повышению квалификации персонала. Поскольку врач, как и музыкант, становится по-настоящему эффективным, если у него ежедневно тренируются и мануальные, и интеллектуальные навыки. Врач должен быть максимально включенным в процесс. До конца года мы планируем провести для специалистов MedicalDentalGroup еще порядка 7 семинаров. Завершились переговоры с IvoclarVivadent – одним из лидеров мирового рынка по производству материалов и систем премиального качества для стоматологов и зубных техников – по проведению семинаров по материаловединию. Это новые материалы, которые будут заключаться в реставрационной стоматологии, а также в технической лаборатории. Эти материалы позволят сократить период выполнения продукции. Если ранее централизация коронки из циркония занимала 7 часов, то с применение новых материалов IvoclarVivadent это можно сделать за 1,5 часа. Пациентов, которые приходят в MedicalDentalGroup, интересует качество, скорость и безопасность оказания стоматологических услуг. Но в первую очередь их интересует эффективность процесса. Люди приходят и спрашивают о новых технологиях, какие из них являются самыми эффективными на сегодняшний день. Пациенты стали более осведомленными, и MedicalDentalGroup в полной мере отвечает их требованиям по оказанию качественных стоматологических услуг», - сказал он.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепр ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7