Главный специалист департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Елена Рыбка сообщила, что с 1-го по 7-е августа в Днепропетровской области проходит Всемирная неделя грудного вскармливания.

Об этом стало известно на круглом столе в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«С 1-го по 7-е августа традиционно в Днепропетровской области проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. Цель проведения данной недели – углубить знания беременных и молодых мамочек по вопросам грудного вскармливания. В рамках этой недели проходят круглые столы, семинары, тренинги в поликлиниках, родильных домах, цель которых – осветить теоретические и практические аспекты грудного вскармливания. На Днепропетровщине 93% медучреждений имеют сертификаты «Больница, доброжелательная к ребенку» и занимаются поддержкой грудного вскармливания.

Можно выделить три основных аспекта, на которые мы обращаем внимание: это здоровье ребенка, здоровье матери и экономический аспект. Грудное молоко – это всегда бесплатное, доступное и самое качественное питание для ребенка», - сказала она.

