Как проводятся буровзрывные работы Павлоградским химзаводом (ФОТО)

Как сообщалось ранее, одним из направлений работы Павлоградского химического завода является организация и проведение буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях Украины. Для этого на ПХЗ создан инфраструктурный комплекс, представляющий многокомпонентную систему, начиная от разработки и создания взрывчатых веществ и транспорта для их доставки, заканчивая собственно проведением взрывных работ.
Павлоградский химзавод - единственнаяв Украине вертикально-интегрированная компания, предоставляющая промышленным предприятиям, специализирующимся на добыче материалов, полный комплекс услуг – от производства взрывчатых материалов и проведения комплекса буровзрывных работ до реализации нерудных материалов (щебня гранитного), в том числе на экспорт.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия.
Бурение скважины на карьере и Подготовка смесительно-зарядной машины к зарядке скважин эмульсионными взрывчатыми веществами «ЕРА»
Пробуренная скважина, подготовленная к заряжению эмульсионными взрывчатыми веществами марки «ЕРА»
Подготовленный блок для заряжания эмульсионных взрывчатых веществ в скважины
Смесительно – зарядные машины (СМЗ), производимые ГП «НПО «ПХЗ», отвечают за транспортировку компонентов взрывчатых веществ, изготовление из ни эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) и заряжание ЭВВ в скважины
Коммутация взрывной сети на карьере
Заряжанный блок готов к проведению взрыва
Разрушение горных пород методом взрыва, после чего взорванная горная масса, готовая к переработке
На сегодняшний день в Днепропетровской области «Павлоградвзрывпром» занимается буровзрывными работами уже более 15 лет и ведет работы на Рыбальском и Петровском карьерах. Также предприятие обслуживает большинство карьеров Запорожской области, Криворожского бассейна, а также Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей.