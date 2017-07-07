Как проводятся буровзрывные работы Павлоградским химзаводом (ФОТО)

Как сообщалось ранее, одним из направлений работы Павлоградского химического завода является организация и проведение буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях Украины. Для этого на ПХЗ создан инфраструктурный комплекс, представляющий многокомпонентную систему, начиная от разработки и создания взрывчатых веществ и транспорта для их доставки, заканчивая собственно проведением взрывных работ.

Павлоградский химзавод - единственнаяв Украине вертикально-интегрированная компания, предоставляющая промышленным предприятиям, специализирующимся на добыче материалов, полный комплекс услуг – от производства взрывчатых материалов и проведения комплекса буровзрывных работ до реализации нерудных материалов (щебня гранитного), в том числе на экспорт.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия.

Бурение скважины на карьере и Подготовка смесительно-зарядной машины к зарядке скважин эмульсионными взрывчатыми веществами «ЕРА»

Пробуренная скважина, подготовленная к заряжению эмульсионными взрывчатыми веществами марки «ЕРА»

Подготовленный блок для заряжания эмульсионных взрывчатых веществ в скважины

Смесительно – зарядные машины (СМЗ), производимые ГП «НПО «ПХЗ», отвечают за транспортировку компонентов взрывчатых веществ, изготовление из ни эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) и заряжание ЭВВ в скважины

Коммутация взрывной сети на карьере

Заряжанный блок готов к проведению взрыва

Разрушение горных пород методом взрыва, после чего взорванная горная масса, готовая к переработке

На сегодняшний день в Днепропетровской области «Павлоградвзрывпром» занимается буровзрывными работами уже более 15 лет и ведет работы на Рыбальском и Петровском карьерах. Также предприятие обслуживает большинство карьеров Запорожской области, Криворожского бассейна, а также Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей.