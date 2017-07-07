Днепрян приглашают на бесплатную фитнес-тренировку на свежем воздухе

24 августа в Новокодацком молодежном парке возле карьера состоится бесплатная тренировка на свежем воздухе. Принять участие в ней могут все жалеющие.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила инструктор-методист по физической культуре и спорту Алена Годун.

«В тренировке смогут принять участие абсолютно все: от подростков до людей в благородном возрасте. Тренировка будет построена так, чтобы люди любого уровня подготовки смогли позаниматься», - рассказала она.

После занятия все пришедшие смогут принять участие в розыгрыше призов.

«Мы разыграем спортивный инвентарь: карематы, фитболлы, гантели и кое-что ещё, что пока останется маленьким секретом», - рассказала Ксения Заярная.

Регистрация начнется в 15:00. Всем желающим поучаствовать рекомендуют прийти в спортивной форме одежды и взять с собой воду.