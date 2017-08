| Общество | 10:45 | 03.08.2017 Днепрян приглашают на бесплатную фитнес-тренировку на свежем воздухе 24 августа в Новокодацком молодежном парке возле карьера состоится бесплатная тренировка на свежем воздухе. Принять участие в ней могут все жалеющие. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила инструктор-методист по физической культуре и спорту Алена Годун. «В тренировке смогут принять участие абсолютно все: от подростков до людей в благородном возрасте. Тренировка будет построена так, чтобы люди любого уровня подготовки смогли позаниматься», - рассказала она. После занятия все пришедшие смогут принять участие в розыгрыше призов. «Мы разыграем спортивный инвентарь: карематы, фитболлы, гантели и кое-что ещё, что пока останется маленьким секретом», - рассказала Ксения Заярная. Регистрация начнется в 15:00. Всем желающим поучаствовать рекомендуют прийти в спортивной форме одежды и взять с собой воду. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: спорт ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7