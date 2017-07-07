День ВДВ в Днепре прошел без происшествий

Инспектор патрульной полиции полици в г. Днепр ДПП, лейтенант Артем Сутялин сообщил, что в этом году день ВДВ в городе прошел без происшествий.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«2 августа для сотрудников патрульной полиции выдался обычным днем. В этот день поступило 605 вызовов, по сравнению с 1 августа – 600.

Произошло минимальное количество конфликтных ситуаций.

Все публичные мероприятия, которые были запланированы в среду, 2 августа, прошли достаточно спокойно. Нарушения общественного порядка со стороны тех, кто отмечал праздник не зафиксировано.

В течение дня по ст. 178 (распитие алкогольных напитков в общественных местах) составлено около 20 админпротоколов и порядка 19 админпротоколов составлено на лиц, которые курят не в установленных для этого местах», - рассказал он.

