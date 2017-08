| Общество | 12:08 | 03.08.2017 День ВДВ в Днепре прошел без происшествий Инспектор патрульной полиции полици в г. Днепр ДПП, лейтенант Артем Сутялин сообщил, что в этом году день ВДВ в городе прошел без происшествий. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «2 августа для сотрудников патрульной полиции выдался обычным днем. В этот день поступило 605 вызовов, по сравнению с 1 августа – 600. Произошло минимальное количество конфликтных ситуаций. Все публичные мероприятия, которые были запланированы в среду, 2 августа, прошли достаточно спокойно. Нарушения общественного порядка со стороны тех, кто отмечал праздник не зафиксировано. В течение дня по ст. 178 (распитие алкогольных напитков в общественных местах) составлено около 20 админпротоколов и порядка 19 админпротоколов составлено на лиц, которые курят не в установленных для этого местах», - рассказал он.

