За полгода самые вредные предприятия области выделили на экопроекты более полумиллиона гривен (ИНТЕРВЬЮ)

За первое полугодие 2017-го предприятия, которые наносят наибольший вред экологии Днепропетровщины, инвестировали в экопроекты по исправлению ситуации уже более 600 млн грн. Об этом рассказал в интервью директор департамента экологии и природных ресурсов ДнепрОГА Руслан Стрелец.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Нам удалось донести до руководителей таких предприятий простую мысль: если сегодня не остановить загрязнение окружающей среды, не заняться оздоровлением реки Днепр - завтра будет нечего спасать. Предприятия, которые наносят наибольший экологический ущерб, обязались инвестировать собственные средства в экопроекты. И свои обязательства выполняют. В 2016 году объем их инвестиций составил более 2,4 млрд. грн. За первое полугодие 2017 - уже более 600 млн грн», - рассказал Руслан Стрелец.

Экологические проблемы региона также решаются за счет областного бюджета, отметил он. На экопрограмму Днепропетровщины в этом году выделено более 618 млн грн, а на расчистку малых рек и ликвидацию подтоплений - еще около 300 млн.

