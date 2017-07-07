Сотрудники ЖЖЭП чистят озеро на Победе: как это происходило (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 3 августа, на озере на жм Победа-6 проходит акция по уборке места отдыха жителей жилмассива. В рамках акции озеро чистят работники «Жовтневого жилищно-эксплуатационного предприятия» (ЖЖЭП), которое традиционно шефствует над этим местом отдыха.

Об этом ИА «МОТ-ДНЕПР» сообщили организаторы акции.

«Несколько лет назад возле озера строили СТО и, вероятно, повредили дренажные системы – озеро начало регулярно цвести, вода застаивается, заболачивается, издает неприятный запах», - рассказала активистка микрорайона Лидия Олейник.

Инициатор акции Максим Дегтяренко, директор ЖЖЭП сообщил, что только в этом году зеро чистят уже третий раз.

«За первые пару часов от тины и мусора освободили только треть водной глади. Готовы работать до вечера, пока все озеро не очистим», - сообщил Максим Дегтяренко.

Трактор с прицепом для того, чтобы вывезти мусор, а также мотокосы, лодка, сети и, конечно - метлы – с таким снаряжением вышли сюда сотрудники «Жовтневого жилищного предприятия». Они чистят береговую линию от мусора, от камыша, также с помощью плавсредств и сетей чистят от тины и мусора водную поверхность.

«Пластиковые стаканчики, бутылки, обертки от чипсов и тому подобное – вот что вылавливаем мы и озера и убираем по его берегу. Зимой тут на лед выкинул кто-то шины, потом они ушли в воду и мы их вылавливали потом весной, - добавил Максим Дегтяренко.

Но и он, и жители говорят в первую очередь о том, что такие акции по очистке озера – это способ обратить внимание, городской власти на более серьезную проблему – необходимо восстанавливать экосистему озера, чистить родники, чтобы озеро не превратилось в болото.

«Мы не даем ему зарастать, собираем тину, рубим камыш. Но, если говорить серьезно – этого недостаточно. Здесь необходимо комплексное экологическое решение», - уверен Максим Дегтяренко.

А тем временем жители Победы ведут, в том числе и разъяснительную работу среди отдыхающих у озера.

«Конечно, мы делаем замечание, если видим, что здесь отдыхают некультурные люди, бросают мусор под ноги. А ведь здесь стоят урны возле лавочек… Люди реагируют по-разному. Но ведь мы пытаемся сохранить зону отдыха, которая нам так нужна. Пишем письма в инстанции, бьем тревогу, потому что хотим, чтобы озеро выжило», - рассказала председатель домового комитета Валентина Егоровна Подгорецкая.

Напомним, территория возле озера за три года силами «ЖЖЭП» была дополнительно благоустроена – установлены лавочки, теннисные столы, высажены кустарники и деревья. На данный момент территория не входит в качестве придомовой территории в план уборки дворников, однако работники «Жовтневого жилищно-эксплуатационного предприятия» еженедельно здесь проводят уборку территории.

Сотрудники «ЖЖЭП», экологи и активисты обращаются к жителям Днепра – будьте сознательными по отношению к территории, где живете и отдыхаете!

Вот только краткий список ликвидации последствий после «активностей» днепрян:

Лоц-Каменка. Вывоз мусора из домовладений частного сектора – известная проблема. Как результат этой проблемы – огромные стихийные свалки. За детской площадкой в Лоц-Каменке сотрудники ЖЖЭП с привлечением спецтехники собрали и вывезли более 80 тонн мусора. Тоннельная балка. Больше 8 тонн строительного и бытового мусора было собрано и вывезено работниками и техникой «ЖЖЭП» на прошлой неделе из Тоннельной балки. В основном это пластиковая посуда и бутылки, отходы после пикников, а также строительный мусор, в том числе старые оконные рамы, двери, которые сюда повадились свозить ремонтные бригады и жители окрестностей. Для уборки в Тоннельной балке был привлечен трактор и самосвал.

За акциями и текущей работой «Жовтневого жиищно-эксплуатационного предприятия» можно следить на странице в Фэйбук