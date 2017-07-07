Медицина должна быть такой, чтобы люди не боялся идти в больницы, - Сергей Рыженко (ИНТЕРВЬЮ)

Главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что медицина должна быть такой, чтобы люди не боялся идти в больницу, передает Skrypin.ua

«9 мая 2014 года к нам поступили первые раненые. Жутчайшая ситуация, когда из обыкновенной гражданской больницы буквально за один час сделали госпиталь. Все коридоры приемного отделения были забиты ранеными. И ранеными прямо с поля боя. В грязи. В пыли. С разорванной одеждой, обувью. Разбитыми шлемами. Весь ужас войны, который можно было представить только через фильм, оказался у нас в приемном отделении больницы Мечникова», - рассказал он.