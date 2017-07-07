4 августа: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире.

Сегодня, 4 августа, Международный день пива. Пиво – это один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведёт свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты.

Также сегодня в США отмечается профессиональный праздник — День береговой охраны (United States Coast Guard Day). Этот день был утвержден в Америке Советом Министров в 1790 году.

Именины у Алексея, Корнилия, Марии, Михаила.

