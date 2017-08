| Общество | 09:44 | 04.08.2017 4 августа: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 июля в Украине и мире. Сегодня, 4 августа, Международный день пива. Пиво – это один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведёт свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Также сегодня в США отмечается профессиональный праздник — День береговой охраны (United States Coast Guard Day). Этот день был утвержден в Америке Советом Министров в 1790 году. Именины у Алексея, Корнилия, Марии, Михаила.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7