Клиенты ДТЭК Днепроблэнерго могут передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию в режиме онлайн

Клиенты ДТЭК Днепрооблэнерго могут установить мобильное приложение «Личный кабинет» на устройства, работающие на базе iOS. Приложение позволяет передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию в режиме онлайн в любой точке, где есть мобильный интернет или Wi-Fi.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

Зарегистрироваться можно как в мобильном приложении, так и на сайте энергокомпании всего за несколько минут.

Официальное мобильное приложение энергокомпании можно бесплатно загрузить с AppStore на любое устройство, которое работает на базе iOS (просто введите в строку поиска Energy24 и установите его), или перейти по ссылке на скачивание.

Интерфейс приложения очень прост и никаких трудностей с проведением оплаты не будет.

С помощью него можно:

• контролировать состояние расчетов с ДТЭК Днепрооблэнерго;

• удобно передавать показания счетчика;

• платить за потребленную электроэнергию;

• после оплаты получать квитанции по электронной почте;

• проверять свой тариф.



Напоминаем, что для пользователей устройств на базе Android мобильное приложение работает с мая 2017 года. Загрузить его можно через PlayMarket.

Дополнительную информацию о расчетах за электроэнергию можно узнать в «Личном кабинете бытового клиента».

Для личного кабинета действует единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом клиент в него входит: через сайт ДТЭК Днепрооблэнерго http://doe.com.ua или через мобильное приложение.



