Клиенты ДТЭК Днепроблэнерго могут передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию в режиме онлайн

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Клиенты ДТЭК Днепрооблэнерго могут установить мобильное приложение «Личный кабинет» на устройства, работающие на базе iOS. Приложение позволяет передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию в режиме онлайн в любой точке, где есть мобильный интернет или Wi-Fi.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.
Зарегистрироваться можно как в мобильном приложении, так и на сайте энергокомпании всего за несколько минут.
Официальное мобильное приложение энергокомпании можно бесплатно загрузить с AppStore на любое устройство, которое работает на базе iOS (просто введите в строку поиска Energy24 и установите его), или перейти по ссылке на скачивание.
Интерфейс приложения очень прост и никаких трудностей с проведением оплаты не будет.
С помощью него можно:
• контролировать состояние расчетов с ДТЭК Днепрооблэнерго;
• удобно передавать показания счетчика;
• платить за потребленную электроэнергию;
• после оплаты получать квитанции по электронной почте;
• проверять свой тариф.
Напоминаем, что для пользователей устройств на базе Android мобильное приложение работает с мая 2017 года. Загрузить его можно через PlayMarket.
Дополнительную информацию о расчетах за электроэнергию можно узнать в «Личном кабинете бытового клиента».
Для личного кабинета действует единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом клиент в него входит: через сайт ДТЭК Днепрооблэнерго http://doe.com.ua или через мобильное приложение.