Автономное электроотопление обойдется потребителю на 20-30% дешевле, чем централизованное, - Игорь Маслов

Как сообщалось ранее, города Днепропетровской области нацелены на отказ от централизованного отопления. Ранее переход на электроотопление осуществили Покров, Никополь и Марганец, следующими такой шаг собирается предпринять Новомосковск.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на заседании круглого стола «Переход городов Днепропетровщины на электроотопление» в ДнепрОГА.

Руководитель офиса стратегических проектов ДТЭК Игорь Маслов рассказал, что позитивного принесет жителям городов области такой переход.

«Мы знаем, что не очень крупные города с населением около 50 тысяч жителей сегодня имеют существенные проблемы с централизованной системой теплоснабжения. Эти проблемы накапливались десятилетиями: инвестиций давно не поступало, сети разрушены, учета практически нет, и все это создает огромные проблемы в осенне-зимний период. Поэтому мы убеждены: отопление электроэнергией - намного эффективней.

При существующей ценовой политике Украины электроэнергия как источник тепла будет дешевле на 20-30% для отдельного потребителя. Это достигается за счет объективных фактов: стоимость ночного киловатт-часа. Современные технологии, а именно теплонакопители, позволяют человеку включать такой прибор ночью, чтобы он накапливал тепло и отдавал его днем, когда тариф высокий.

Мы проанализировали европейские тенденции, и стало совершенно очевидно, что чем больше киловатт-часов потребляет один человек, тем выше его качество жизни», - рассказал Игорь Маслов.

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