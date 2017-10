| Общество | 15:32 | 06.10.2017 ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» готово усиливать сети городов, которые планируют перейти на электроотопление, - Вадим Кухтий 4 октября в Днепропетровской областной государственной администрации состоялся круглый стол «Переход городов Днепропетровщины на электроотопление». В обсуждении принимали участие представители компании ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго», мэры городов, директора коммунальных предприятий и представители областной государственной администрации. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Первый заместитель головы Днепропетровской областной государственной администрации Олег Кужман рассказал, какие главные задачи поставлены сегодня перед местными властями в этой сфере. «Мы собрались для того, чтобы выработать общую точку зрения. Основное задание, которое стоит перед нами, – отход от централизованного теплоснабжения. Переход на электрическое отопление даст потребителю самое главное - гарантию получения услуги. У нас уже есть опыт городов Покрова, Марганца, Никополя, которые прошли этот путь. Мы надеется, что следующими городами, которые перейдут на электроотопление, станут Новомосковск и Павлоград. Теперь перед мэрами городов будут поставлены задачи разработать схемы теплоснабжения и в самые краткие сроки перейти на альтернативные виды отопления», - сказал он. Директор ДТЭК Днепрооблэнерго Вадим Кухтий сообщил, что компания готова выполнять модернизацию и усиление сетей городов области: «Наша Компания готова поддерживать такую инициативу городов и вполне понятное желание потребителей перейти на стабильное электроотопление, чтобы иметь гарантированное тепло в своих домах и квартирах. На примере Никополя, Марганца и Покрова, которые в прошлом году отказались от централизованного отопления, мы получили колоссальный и довольно тяжелый опыт. Нам пришлось не только усиливать сети, но и в авральном режиме устранять многочисленные аварии и приложить массу усилий, чтобы свет и тепло сохранялись в каждом доме. В этом году от централизованного отопления также планирует отказаться Новомосковск. Компания готова заранее подготовить сети к повышенной нагрузке, выполнив модернизацию и усиление необходимых участков. У нас есть четкий план действий. Главное, чтобы такое переоснащение имело плановый характер и было подкреплено соответствующим финансированием, подтвержденным государственным регулятором», - сказал он. Читайте также: Власти Новомосковска и ДТЭК Днепрооблэнерго достигли полного понимания в вопросе поэтапного перехода города на электроотопление twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ электричество Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

