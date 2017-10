| Общество | 12:58 | 09.10.2017 Доноры Днепра сдали более 100 литров крови в больнице Мечникова 6 октября в Днепропетрвоской областной клинической больнице им. Мечникова состоялся День донора. Принять участие в благотворительной акции пришло более 300 человек. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил заместитель главного врача ДОКБ им. Мечникова Юрий Скребец. «6 октября вот уже 17-ый раз в больнице им. Мечникова состоялся День донора, когда все, кто за зовом сердца и по состоянию здоровья мог помочь нашим раненным и сдать для них кровь. На эту акцию пришло больше 300 потенциальных доноров, но, к сожалению, медицинская комиссия за разными противопоказаниями не допустила к сдаче часть пришедших. На этот раз было взято кровь в 210 доноров, это около 100 литров крови. Хочу поблагодарить всех, пришедших помочь. Самый старший донор, который пришел в пятницу на акцию – 72 года, это Герой Украины, Владимир Николаев. За свою жизнь он больше 700 раз выступал донором. В пятницу это была его 726 сдача крови», - рассказал Юрий Скребец. Также заместитель главного врача ДОКБ им. Мечникова напомнил, что все желающие могут прийти в Областную станцию переливания крови в любой будний день и сдать кровь. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ больница мечникова, Днепр Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

